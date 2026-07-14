Ecco quante partite salterà Tumminello dopo la squalifica La sanzione parte dal giorno seguente a quello del Comunicato ufficiale della Procura Federale

Molti si sono già muniti di calcolatrice per capire quante partite salterà Marco Tumminello dopo i 45 giorni di squalifica che gli ha comminato la giustizia sportiva. Motivo della discussione il giorno in cui partirà la “sanzione a tempo”. Dirimente la data della pubblicazione della sentenza, ovvero il 14 luglio, oggi. La squalifica decorrerà da domani 15 luglio. Dunque i conti sono piuttosto semplici: a partite dal 15 luglio e contando lo spazio di 45 giorni si arriva al 28 agosto. Quel giorno il Benevento sarà sceso in campo il 9 agosto contro il Ravenna per la prima di Coppa Italia Frecciarossa e si spera abbia giocato anche la seconda partita a Firenze il 14 di agosto. L'avvio di campionato, lo ricordiamo, è fissato per sabato 22 agosto, mentre la seconda giornata arriva sabato 29 agosto. A meno che al Benevento non tocchi l'anticipo a venerdì 28, il sabato Tumminello potrà rientrare in campo.