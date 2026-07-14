Ecco quante partite salterà Tumminello dopo la squalifica

La sanzione parte dal giorno seguente a quello del Comunicato ufficiale della Procura Federale

ecco quante partite saltera tumminello dopo la squalifica
Benevento.  

Molti si sono già muniti di calcolatrice per capire quante partite salterà Marco Tumminello dopo i 45 giorni di squalifica che gli ha comminato la giustizia sportiva. Motivo della discussione il giorno in cui partirà la “sanzione a tempo”. Dirimente la data della pubblicazione della sentenza, ovvero il 14 luglio, oggi. La squalifica decorrerà da domani 15 luglio. Dunque i conti sono piuttosto semplici: a partite dal 15 luglio e contando lo spazio di 45 giorni si arriva al 28 agosto. Quel giorno il Benevento sarà sceso in campo il 9 agosto contro il Ravenna per la prima di Coppa Italia Frecciarossa e si spera abbia giocato anche la seconda partita a Firenze il 14 di agosto. L'avvio di campionato, lo ricordiamo, è fissato per sabato 22 agosto, mentre la seconda giornata arriva sabato 29 agosto. A meno che al Benevento non tocchi l'anticipo a venerdì 28, il sabato Tumminello potrà rientrare in campo.

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