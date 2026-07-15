Sal Da Vinci a Benevento: il concerto per il Bct Music L'artista sul palco di piazza Pacca, domani tocca ad Alfa

Dopo il successo degli appuntamenti dedicati al cinema e alla televisione, il BCT Music Festival entra nel vivo con uno degli eventi più attesi dell'estate beneventana. Questa sera, alle 21.30, sarà Sal Da Vinci a salire sul palco di piazza Cardinal Pacca, regalando al pubblico una serata all'insegna della grande musica italiana e della tradizione partenopea. L'appuntamento rientra nel cartellone del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, che anche quest'anno amplia la propria proposta culturale con una sezione musicale capace di richiamare migliaia di spettatori.

L'artista napoletano, reduce da una stagione di grande popolarità, porterà a Benevento uno spettacolo che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera. In scaletta non mancheranno i brani che lo hanno reso uno degli interpreti più amati della musica italiana, alternati ai successi più recenti, in uno show pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Un concerto che promette emozioni, energia e il calore che da sempre caratterizza le esibizioni dal vivo di Sal Da Vinci.

Piazza Cardinal Pacca si prepara così a trasformarsi in una grande arena sotto le stelle, confermando il ruolo del BCT Music come uno degli appuntamenti di punta dell'estate sannita. Per consentire il regolare svolgimento dell'evento, il Comune ha predisposto specifiche misure organizzative e modifiche alla viabilità, con limitazioni alla circolazione e alla sosta nell'area interessata dai concerti.

Il calendario del BCT Music proseguirà già domani sera con un altro protagonista della scena musicale italiana: Alfa, atteso sempre nell'ambito della rassegna con un live destinato a richiamare soprattutto il pubblico più giovane. Due serate consecutive che confermano la volontà del festival di affiancare ai grandi nomi del cinema e della televisione artisti capaci di parlare a generazioni diverse, trasformando Benevento in uno dei principali palcoscenici dell'estate campana.