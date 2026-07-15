Perlingieri in prestito secco all'Audace Cerignola Troverà l'allenatore che è stato promosso col Savoia, sperando di ritrovare anche le antiche virtù

Mario Perlingieri (classe 2005) giocherà l'anno prossimo nell'Audace Cerignola. Il ragazzo di Torre Annunziata è in viaggio per la cittadina pugliese, nella giornata odierna farà le visite mediche per l'idoneità sportiva e poi firmerà il contratto che lo legherà per un anno agli ofantini allenati da Raimondo Catalano, fresco vincitore del campionato di serie D con il Savoia. Perlingieri va all'Audace Cerignola in prestito secco, con la speranza che possa riscattare la stagione opaca consumata metà tra Crotone e Cosenza. Catalano, barese classe 75, predilige il 3-4-2-1, ma sa adattare il suo sistema di gioco a qualsiasi tipo di giocatore. Dovrebbe essere una garanzia per il giallorosso che aveva fatto intravedere doti virtuose per un centravanti così giovane. Il Benevento lo terrà monitorato e spera di poterlo rivedere sugli standard dei suoi migliori anni con la Primavera giallorossa.