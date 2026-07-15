Spaccia cocaina mentre è ai domiciliari: stavolta finisce in carcere S. Nicola Manfredi. Fermata dalla Mobile una 45enne, denunciata 40enne cheaveva consegnato droga

Stavolta è finita in carcere dopo l'ennesimo arresto. E' il quarto in tre mesi per Giovanna Z., 45 anni, di San Nicola Manfredi. Una decina di giorni fa aveva ottenuto i domiciliari, ai quali si trovava ieri sera quando la Mobile l'ha beccata.

Secondo una prima ricostruzione, aveva appena affidato un grammo e mezzo di cocaina ad una 40enne, denunciata, che l'aveva poi consegnata ad un acquirente a Benevento.

Da qui l'intervento degli agenti, che hanno perquisito l'abitazione della 45enne, trovando altra droga e materiale per il confezionamento. Bloccata e condotta in Questura la 45enne è stata successivamente trasferita, su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci, presso la casa circondariale di contrada Capodimonte.

Difesa dall'avvocato Elena Cosina, la donna è ora in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip: la precedente risaliva agli inizi di luglio, quando una perquisizione dei carabinieri aveva consentito di rinvenire poco meno di 140 grammi di cocaina e 150 di hashish disseminati tra camera da letto, cucina e anche un contenitore dei rifiuti.



