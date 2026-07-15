Claudio Cataudo: "La Provincia deve sostenere le cooperative di comunità"

Il candidato presidente alla Provincia: "Priorità per il futuro dei Comuni sanniti”

claudio cataudo la provincia deve sostenere le cooperative di comunita
Benevento.  

Il candidato alla presidenza della Provincia di Benevento, Claudio Cataudo, individua nelle cooperative di comunità uno degli strumenti più efficaci per sostenere i Comuni, rilanciare le aree interne e valorizzare le risorse del territorio.

“La Provincia – dichiara Claudio Cataudo – deve tornare a essere la casa dei Comuni: un ente capace di affiancare gli amministratori locali nella costruzione di progetti concreti e di intercettare tutte le opportunità di finanziamento disponibili. Per questo ritengo che la Provincia debba sostenere con convinzione la nascita, il consolidamento e lo sviluppo delle cooperative di comunità, accompagnando i territori con assistenza tecnica, progettazione e strumenti di supporto. Le cooperative di comunità rappresentano una risposta moderna alle esigenze dei nostri territori, perché mettono insieme cittadini, imprese e istituzioni per creare sviluppo, occupazione e servizi”.

Per Cataudo, le cooperative di comunità possono diventare un punto di riferimento per la gestione dei servizi locali, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, la promozione del turismo, il recupero dei beni inutilizzati e il sostegno alle produzioni tipiche, contribuendo al tempo stesso a contrastare lo spopolamento dei piccoli centri.

“Il Sannio – prosegue Cataudo – possiede un patrimonio umano, culturale e paesaggistico straordinario. Dobbiamo creare le condizioni affinché siano le comunità stesse a diventare protagoniste del proprio sviluppo. La Provincia deve essere il principale alleato dei Comuni offrendo supporto tecnico, coordinamento, assistenza nella progettazione e nell'accesso ai finanziamenti, oltre a promuovere e mettere in rete le migliori esperienze già presenti sul territorio. Sostenere queste realtà significa investire nel futuro dei nostri paesi e costruire opportunità durature per cittadini e imprese”

. Cataudo conclude ribadendo il proprio impegno a costruire una Provincia vicina ai territori e agli amministratori locali. “Voglio una Provincia che ascolti, sostenga e investa sulle idee. Le cooperative di comunità possono rappresentare una vera svolta per il futuro del Sannio, rafforzando la coesione sociale, creando nuove opportunità per i giovani e rendendo i nostri Comuni più forti, attrattivi e competitivi. Per questo la Provincia dovrà fare la propria parte, sostenendo concretamente queste esperienze e trasformandole in uno degli assi strategici della propria azione amministrativa. È su questa visione – conclude Cataudo - che intendo costruire un'azione amministrativa concreta, capace di dare risposte ai territori e di valorizzarne le straordinarie potenzialità”.

Ultime Notizie