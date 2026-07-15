Claudio Cataudo: "La Provincia deve sostenere le cooperative di comunità" Il candidato presidente alla Provincia: "Priorità per il futuro dei Comuni sanniti”

Il candidato alla presidenza della Provincia di Benevento, Claudio Cataudo, individua nelle cooperative di comunità uno degli strumenti più efficaci per sostenere i Comuni, rilanciare le aree interne e valorizzare le risorse del territorio.

“La Provincia – dichiara Claudio Cataudo – deve tornare a essere la casa dei Comuni: un ente capace di affiancare gli amministratori locali nella costruzione di progetti concreti e di intercettare tutte le opportunità di finanziamento disponibili. Per questo ritengo che la Provincia debba sostenere con convinzione la nascita, il consolidamento e lo sviluppo delle cooperative di comunità, accompagnando i territori con assistenza tecnica, progettazione e strumenti di supporto. Le cooperative di comunità rappresentano una risposta moderna alle esigenze dei nostri territori, perché mettono insieme cittadini, imprese e istituzioni per creare sviluppo, occupazione e servizi”.

Per Cataudo, le cooperative di comunità possono diventare un punto di riferimento per la gestione dei servizi locali, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, la promozione del turismo, il recupero dei beni inutilizzati e il sostegno alle produzioni tipiche, contribuendo al tempo stesso a contrastare lo spopolamento dei piccoli centri.

“Il Sannio – prosegue Cataudo – possiede un patrimonio umano, culturale e paesaggistico straordinario. Dobbiamo creare le condizioni affinché siano le comunità stesse a diventare protagoniste del proprio sviluppo. La Provincia deve essere il principale alleato dei Comuni offrendo supporto tecnico, coordinamento, assistenza nella progettazione e nell'accesso ai finanziamenti, oltre a promuovere e mettere in rete le migliori esperienze già presenti sul territorio. Sostenere queste realtà significa investire nel futuro dei nostri paesi e costruire opportunità durature per cittadini e imprese”

. Cataudo conclude ribadendo il proprio impegno a costruire una Provincia vicina ai territori e agli amministratori locali. “Voglio una Provincia che ascolti, sostenga e investa sulle idee. Le cooperative di comunità possono rappresentare una vera svolta per il futuro del Sannio, rafforzando la coesione sociale, creando nuove opportunità per i giovani e rendendo i nostri Comuni più forti, attrattivi e competitivi. Per questo la Provincia dovrà fare la propria parte, sostenendo concretamente queste esperienze e trasformandole in uno degli assi strategici della propria azione amministrativa. È su questa visione – conclude Cataudo - che intendo costruire un'azione amministrativa concreta, capace di dare risposte ai territori e di valorizzarne le straordinarie potenzialità”.