Abbonamenti in prelazione, superata quota mille C'è tempo fino al 26 luglio per migliorare questa cifra e avvicinarsi ai 5234 dello scorso anno

Altre 115 tessere sottoscritte in questo infuocato martedì di luglio. Gli abbonamenti acquistati oggi consentono di superare abbondantemente quota mille: il totale è di 1083, dato riconducibile alle 18,07 di questo pomeriggio 14 luglio.

Riepiloghiamo come consueto le tappe di questa prelazione: 170 tessere sottoscritte il primo giorno, 222 il secondo, 122 il terzo, 137 il quarto, 114 il quinto, 64 il sesto, appena 32 domenica, ieri lieve risalita fino a 107. Oggi, come abbiamo detto sono state vendute 115 tessere portando il totale a 1083. La media rimane abbastanza bassa: 120 tessere al giorno. Continuando di questo passo si può arrivare sl massimo a quota 2.500. Speriamo ovviamente che ci sia un'impennata che consenta alla campagna abbonamenti di decollare verso cifre più consone al campionato che si andrà a giocare.

Ricordiamo che l'ultimo giorno di prelazione si riferisce al 26 luglio. Questo vuol dire che mancano appena 12 giorni per poter confermare il proprio posto al Vigorito. Poi, ovviamente inizierà la vendita libera e non è detto che non possa andare addirittura meglio di questo avvio.