In fiamme un camion e un escavatore in un cantiere: indagini in corso - FOTO E’ accaduto nell’area di un’azienda a contrada Piana di Morcone: mezzi distanti tra loro

Sono in corso le indagini per stabilire la natura del rogo che la scorsa notte a Morcone è dicampato in un cantiere di un'azienda ed ha interessato un camion e un escavatore lasciati in sosta nell'area.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed effettuato un primo sopralluogo con i militari dell'Arma per cercare di raccogliere elementi utili a stabilire cosa abbia provocato l'incendio. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini.

AGGIORNAMENTO

I due mezzi erano stati lasciati in sosta distanti tra loro. Come sempre in questo caso nessuna ipotesi viene tralasciata. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un incendio doloso. Ipotesi, ovviamente ora al vaglio degli investigatori. Completamente distrutto l'escavatore marca Case, cabina del camion divorata dalle fiamme al pari di motore e impianto elettrico. Danni ingenti, dunque, per l'impresa che sta eseguendo dei lavori nell'area dove dovrà sorgere un capannone industriale.