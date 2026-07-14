Sernicola: "A Benevento spinto dal gioco di Floro e dal calore dei tifosi" Il nuovo difensore giallorosso: "Per me è la scelta giusta. Qui posso esprimermi al massimo"

Primo giorno in giallorosso per Sernicola. Il nuovo difensore del Benevento ha prima firmato il contratto, e poi si è messo subito a disposizione di Floro Flores nella seduta pomeridiana. Tra i due è sin da subito scoccata la scintilla giusta, con Sernicola che ha intenzione di sposare sin da subito il gioco del tecnico, ideale per esaltarne le caratteristiche: "A convincermi è stato soprattutto il gioco del mister - ha rivelato Sernicola -. Tutti me ne hanno parlato davvero molto bene e, dopo aver visto alcune partite della squadra nella scorsa stagione, ho potuto constatare che esprime un ottimo calcio. Inoltre, ho ricevuto ottime referenze sul gruppo. Conoscevo già alcuni ragazzi perché abbiamo giocato insieme in passato e questo ha sicuramente influito sulla mia decisione. Sono convinto che in Serie B servano prima di tutto un gruppo unito, valori sani e idee chiare in campo per affrontare un campionato che sarà durissimo. Prima di arrivare ho parlato con Floro Flores e mi ha detto che, secondo lui, sono un giocatore adatto al suo modo di interpretare il calcio. Io sono qui per mettermi a sua disposizione, migliorare sotto ogni aspetto e seguire al meglio le sue richieste".

"Con il modulo di Floro Flores posso dare il massimo"

Sernicola è un difensore duttile, considerato che potrà essere utilizzato su entrambi i fronti del pacchetto arretrato. In giallorosso partirà sulla corsia di destra: "Posso giocare sia a destra che a sinistra. Nel corso della mia carriera ho ricoperto spesso il ruolo di quinto, anche se il ruolo che preferisco è quello di terzino. In Serie B, però, molte squadre giocano con il 3-5-2. Il fatto che il mister usi un modulo diverso, come detto, ha inciso sulla mia scelta, perché credo sia lo schieramento più adatto per valorizzare le mie caratteristiche. Affronteremo un campionato imprevedibile. Per questo bisogna farsi trovare pronti fin dall’inizio e noi lavoreremo per arrivare preparati all’esordio".

"Questo è un gruppo affiatato. Sono qui per crescere"

Sernicola si è subito inserito in una rosa affiatata, dove ritrova vecchie conoscenze come Salvemini e Beruatto: "Tutti mi hanno parlato di uno spogliatoio composto da ottimi ragazzi, un gruppo compatto. Credo che proprio questo possa fare la differenza sia nei momenti positivi sia in quelli più difficili della stagione, quando servirà la massima coesione per ottenere risultati importanti. Sono arrivato qui innanzitutto per crescere, mettermi a disposizione dell’allenatore e assimilare il suo modo di giocare. A 28 anni penso di poter compiere ancora un ulteriore passo avanti nella mia carriera e voglio sfruttare questa opportunità".

"La passione della piazza mi ha spinto a scegliere Benevento"

Il nuovo difensore giallorosso ha anche riservato un pensiero alla tifoseria: "Un altro motivo che mi ha spinto a scegliere Benevento è la piazza. È una città passionale, con un tifo caldo. Ho giocato qui un paio di volte da avversario e mi hanno sempre colpito il pubblico e l’atmosfera dello stadio. Ai tifosi prometto che daremo sempre il massimo. In ogni partita lotteremo fino all’ultimo e suderemo questa maglia".