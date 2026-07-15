Giovani torturati, rapinati: definitive altre 3 condanne da 8 a 9 anni e 5 mesi Benevento. No Cassazione ai ricorsi. Un mese fa condanna irrevocabile per quarto imputato

No della Cassazione, diventano definitive le condanne decise dalla Corte di appello, che aveva confermato quelle del Tribunale, per le tre persone di Benevento chiamate in causa dalle indagini del pm Giulio Barbato e dei carabinieri sulle torture di cui erano rimasti vittime tre giovani sanleuciani.

Queste, in particolare, le pene stabilite dal Tribunale e poi ribadite: 9 anni e 5 mesi e 7mila euro di multa ad Antonio Barone, 50 anni, 8 anni e 6mila euro di multa al figlio, Vincenzo Cinque, 27 anni- per entrambi l'avvocato Antonio Leone - e ad Emanuele Ucci (avvocato Massimiliano Cornacchione), 25 anni, accusati a vario titolo di tortura aggravata dalle lesioni , sequestro di persona, rapina e tentata rapina.

Per tutti il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed il pagamento di una provvisionale di 5mila euro in favore di ciascuna delle parti civili - un 21enne, un 20enne ed un minore all'epoca dei fatti-, rappresentate dagli avvocati dagli avvocati Fabio Russo, Nazzareno Fiorenza e Luca Cavuoto.

Come è noto, una quarta condanna a 7 anni, 6 mesi e 20 giorni, con rito abbreviato, era già diventata irrevocabile un mese fa, quando era stato arrestato un 54enne, anch'egli della città.