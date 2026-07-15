Le nuove maglie del Benevento... svelate piano piano Dal 20 al 27 luglio l'iniziativa speciale allo "store" giallorosso

Il Benevento Calcio è pronto a svelare le nuove maglie della stagione 2026-2027.

Dal 20 al 27 luglio, lo Store Ufficiale ospiterà un'iniziativa speciale. Nei giorni che precederanno ogni appuntamento, le nuove divise saranno esposte coperte da un telo nero, posizionate su un cavalletto da pittore, per alimentare curiosità e attesa.

Le maglie saranno svelate il 20, 23 e 27 luglio. In ciascuna di queste giornate sarà attivata una promozione lampo riservata ai primi 50 tifosi, che potranno acquistare la divisa appena svelata a un prezzo speciale.

Restate sintonizzati sui canali social del club per conoscere i dettagli, che saranno svelati di volta in volta.



B... lind! Non le vedi, le vivi

Perché alcune emozioni, prima ancora di essere viste, si vivono. E i tifosi come sempre sono in attesa di conoscere i nuovi completini del prossimo campionato di serie B.