Giurano 6 neo avvocati: ecco chi sono. Ordine, gli iscritti sono 1777 Benevento. Questo pomeriggio la cerimonia

Sono sei i neo avvocati che, dopo aver superato l'esame di abilitazione professionale, giureranno questo pomeriggio dinanzi al Consiglio dell'Ordine forense. Si tratta di Gianluigi Itro, Francesco Pepe, Giovanni Marsicano, Giuseppe Vittorio Fucci, Vincenza Meccariello e Pina Palladino.

Per tutti il momento inevitabilmente emozionante della lettura della formula: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento". Secondo i dati elborati dall segreteria, l'Ordine forense sannita può attualmente contare su 1777 iscritti, che diventano circa 1650 se vengono esclusi coloro che si sono sospesi volontariamente.

A tutti i complimenti di Ottopagine.it