Teatro San Marco: parte la rinascita con un nuovo polo culturale per Benevento Si riapre a novembre 2026: 800 posti e un palco multifunzionale

L'atmosfera anni '70, il leone alato, le poltroncine arancioni e la miriade di immense emozioni vissute negli anni. La sala San Marco di via Traiano è stata un luogo simbolo di Benevento e ora è pronta a rinascere grazie ad un'operazione che non una semplice ristrutturazione edilizia, ma un progetto destinato a ridisegnare il ruolo del Teatro San Marco nel panorama culturale di Benevento.

È questa la filosofia alla base del piano di rigenerazione urbana presentato a Palazzo Mosti, un intervento che punta a restituire alla città uno dei suoi spazi più amati trasformandolo in un moderno polo culturale e di intrattenimento.

L'obiettivo è ambizioso: fare del San Marco la più grande sala teatrale della provincia, con 800 posti a sedere, un palco multifunzionale di 11 metri di larghezza e 7 di profondità, camerini completamente nuovi, un foyer rinnovato e dotazioni tecnologiche di ultima generazione in grado di ospitare spettacoli teatrali, concerti, musical ed eventi. L'inaugurazione è prevista per novembre 2026.



"Non è un progetto di ristrutturazione edilizia, ma un'idea di futuro", ha sottolineato l'amministratore delegato di Teama, Alfredo Chiariotti, spiegando come la scelta di investire su Benevento nasca dalla convinzione che la città abbia tutte le potenzialità per tornare a essere un punto di riferimento culturale. "Benevento è una città di cultura e deve ritornare ad esserlo", ha affermato.

Sulla stessa linea il sindaco Clemente Mastella, che ha definito il San Marco "un luogo del cuore e della memoria condivisa" per tanti beneventani. Per il primo cittadino la riqualificazione rappresenta "la restituzione alla città di uno dei simboli della socialità e della fruizione culturale". Mastella ha inoltre evidenziato come il progetto completi il percorso di riapertura degli spazi teatrali cittadini, ricordando che il San Marco, nato come cinema, non disponeva delle strutture necessarie per ospitare rappresentazioni teatrali. "Ora – ha spiegato – grazie anche al finanziamento della Regione Campania, sarà finalmente un vero teatro". Il sindaco ha annunciato inoltre l'impegno dell'amministrazione a sostenere ulteriori interventi, come il rinnovo delle sedute della sala.

Per l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini il progetto assume anche un forte valore urbanistico. Situato lungo via Traiano, tra l'Arco di Traiano e il complesso monumentale di Santa Sofia, entrambi inseriti nei siti UNESCO cittadini, il nuovo teatro diventerà un elemento di connessione tra due dei principali attrattori turistici della città, contribuendo alla riqualificazione del centro storico e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Grande attenzione anche alla programmazione artistica. Il direttore artistico Marco Dell'Era ha spiegato di aver costruito un cartellone capace di distinguersi dall'offerta delle altre città campane. "Vogliamo utilizzare la cultura come strumento per comunicare Benevento e aumentarne l'attrattività", ha dichiarato. Il progetto guarda infatti oltre il teatro tradizionale, proponendo una sala polifunzionale aperta a concerti, musical e spettacoli di livello nazionale.

Il progetto è stato realizzato grazie a capitali privati e ai fondi ottenuti attraverso l'avviso pubblico della Regione Campania dedicato al rafforzamento delle imprese culturali e creative.

Il programma della stagione 2026/2027

27 Novembre 2026 – Amedeo Colella "Sei Regine Sfortunate"

4 Dicembre 2026 - Peppe Lanzetta "Parole Stonate"

11 Dicembre - Musica da Vedere: un viaggio emozionale con il Maestro Lucio Caputo

18 Dicembre - "Delitto per Due"

28 Dicembre 2026 - Frozen "La magia di Elsa" – Il musical tributo live allo spettacolo, tratto da "Frozen Regno di Ghiaccio"

22 Gennaio 2027 - Area Medina - Sciò Live: tributo Pino Daniele

5 febbraio 2027 - Marisa Laurito – "Madre per Sempre"

3 Marzo 2027 - Paolo Caiazzo – "Quasi quasi ci ritento"

26 Marzo 2027 - Ciro Cerruti – "Non tutti i mali vengono per nuocere"

23 Aprile 2027 - Biagio Izzo – "L'Arte della Truffa"