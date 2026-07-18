Città Spettacolo: il 30 agosto tocca a Siani con "Fake News" In scena al Teatro Romano di Benevento domenica 30 agosto, alle ore 21:00,

Fondazione Benevento Città Spettacolo è lieta di annunciare il grande appuntamento della serata di chiusura della 47ª edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” – Mediterraneo, diretto da Renato Giordano.

Alessandro Siani tornerà in scena al Teatro Romano di Benevento domenica 30 agosto, alle ore 21:00, con il suo nuovo spettacolo "Fake News". Un one-man show che nasce dall’unione della sua inedita performance televisiva Off Line con l’energia scenica e il ritmo serrato che da sempre contraddistinguono il suo stile. Fake News è uno specchio ironico e pungente della nostra società, travolta da notizie false, mezze verità, truffe digitali e menzogne quotidiane. Un viaggio tra bugie mediatiche e piccoli inganni personali, quelli che raccontiamo a noi stessi, agli amici, in amore e persino sul lavoro. Siani affronta con la sua inconfondibile ironia temi di grande attualità: le offerte trappola, le relazioni ambigue, le distorsioni dei social, le promesse dei politici – sempre rigorosamente false – e l’ascesa dell’intelligenza artificiale.

L'Organizzazione informa che lunedì 20 luglio, alle ore 11:00, prenderà il via la fase prevendita dei tagliandi.

La 47ª edizione del Festival "Benevento Città Spettacolo", finanziata nell'ambito dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania, è organizzata dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo,

Il programma completo della 47ª edizione del Festival sarà presentato nelle prossime settimane.