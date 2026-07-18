Graduation Day: l'Unisannio celebra 800 nuovi professionisti La manifestazione ha animato Benevento

Una serata di festa, emozione e condivisione ha accompagnato il Graduation Day 2026 dell'Università degli Studi del Sannio. L'appuntamento dedicato alle laureate e ai laureati dell'Ateneo ha riunito nel cuore della città studenti e studentesse, famiglie, docenti, personale universitario e cittadinanza per celebrare il traguardo raggiunto da 648 laureate e laureati, 75 dottoresse e dottori di ricerca e 77 diplomate e diplomati dei master universitari.

La cerimonia ha preso il via a Palazzo San Domenico con la consegna delle pergamene, per poi proseguire con il tradizionale corteo accademico che, partito da Piazza Guerrazzi, ha attraversato Corso Garibaldi fino a Piazza Roma, accompagnato dalla musica della Band UNISANNIO, al suo esordio ufficiale.

Ad aprire la cerimonia l’intervento della Rettrice dell'Università del Sannio, Maria Moreno, che ha rivolto un messaggio alle laureate e ai laureati, alle loro famiglie e all'intera comunità accademica.

La Rettrice ha ricordato come il Graduation Day rappresenti molto più della conclusione di un percorso universitario: è il riconoscimento dell'impegno, della determinazione e della crescita personale che hanno accompagnato gli anni di studio. Ha sottolineato il valore simbolico della proiezione dei nomi dei laureati sulla facciata di uno dei palazzi storici dell'Ateneo.

Maria Moreno ha rivolto un sentito ringraziamento alle famiglie, ai docenti e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che hanno accompagnato il percorso di formazione delle studentesse e degli studenti, ricordando come l'università sia prima di tutto un luogo di crescita umana, di confronto e di costruzione del pensiero critico. Ha quindi invitato le nuove dottoresse e i nuovi dottori ad affrontare con responsabilità, curiosità e spirito etico le sfide del futuro, ricordando loro che l'Università del Sannio resterà sempre la loro casa e che, da oggi, saranno ambasciatrici e ambasciatori dei valori dell'Ateneo.

La Rettrice ha inoltre dedicato un momento di particolare riconoscenza ai docenti e al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che hanno concluso il proprio servizio, ringraziandoli per il contributo offerto alla crescita dell'Università e alla formazione di intere generazioni di studentesse e studenti.

La cerimonia ha dato spazio anche alle testimonianze di chi ha appena concluso il proprio percorso accademico. Sul palco sono intervenuti Francesco D'Oro, laureato triennale in Scienze dell'Amministrazione Digitale; Antonio Massaro, laureato magistrale in Electronics Engineering for Automation and Sensing; Vittoria Aiello, laureata triennale in Scienze Naturali, Geologiche e Ambientali; i dottori di ricerca Domenico Tripodi, del corso in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute, Francesco Mauro, del corso in Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria, e Pierluigi Ruffo, del corso in Persona, Mercato e Istituzioni. Nei loro interventi hanno raccontato esperienze, sfide e opportunità vissute durante gli anni trascorsi all'Università del Sannio, incoraggiando le future generazioni a vivere pienamente il percorso universitario.

A chiudere la manifestazione è stato il tradizionale lancio del tocco, accompagnato per la prima volta dall'esibizione dal vivo della Band UNISANNIO. Un momento carico di emozione che ha simbolicamente segnato l'inizio di una nuova fase di vita personale e professionale per le nuove laureate e i nuovi laureati, tra gli applausi delle famiglie e dell'intera comunità accademica.