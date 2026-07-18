Ho solo bussato, non ha aperto: indagato per maltrattamenti, 47enne in carcere San Leucio del Sannio. Arrestato dai carabinieri con l'aiuto di un poliziotto libero dal servizio

Lui sostiene di non aver neanche parlato con la moglie, ma qualcosa deve essere capitato se lei ha dato l'allarme, facendolo arrestato per maltrattamenti. E' l'ipotesi di reato contestata ad un 47enne di San Leucio del Sannio, finito in carcere.

E' l'epilogo di un episodio accaduto nella tarda serata di ieri, quando l'uomo, rientrato dopo una settimana di lavoro fuori regione, è stato bloccato dai carabinieri anche con l'aiuto di un ispettore della Volante libero dal servizio, richiamato dalle urla. A chiedere l'intervento dei militari è stata la coniuge, probabilmente preoccupata per i comportamenti assunti dal marito, che, a sua volta, nega ogni addebito, spiegando di aver soltanto bussato alla porta dell'abitazione e di essere rimasto all'esterno perchè nessuno l'aveva aperta.

Condotto in caserma, il 47enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Flavia Felaco, condotto successivamente presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, dove resterà in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. E' difeso dall'avvocato Giuseppe Vanorio.

Per la parte offesa l'avvocato Luca Cavuoto.