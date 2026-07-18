Mercato Benevento: Castaldi a Sorrento, Borghini offerta del Guidonia Allettante proposta della squadra laziale che offre un contratto triennale al difensore livornese

Il Benevento non perde di vista le esigenze di rifinire il suo organico con alcuni elementi di qualità, ma sa che non può fare a meno di tuffarsi con decisione nel cosiddetto mercato in uscita. E allora lo staff di mercato giallorosso sta per definire due operazioni che riguardano due giovanissimi, ma che hanno un'importanza fondamentale in proiezione futura. E' praticamente fatta la cessione di Giovanni Castaldi al Sorrento. Il ragazzo di Lacco Ameno, classe 2007, che il Benevento prelevò l'anno scorso dal Foggia, e che a gennaio mandò in prestito alla Nocerina in serie D (12 presenze, quasi tutte da titolare). Il giovane difensore andrà alla squadra costiera ancora una volta in prestito secco.

Pressochè definita anche la cessione, in via definitiva questa volta, di Nicolò Francescotti (2005) al Trevisto. Il bomberino della Primavera giallorossa di è fatto apprezzare dalla formazione trevigiana (che ha vinto il campionato di serie D) e che lo ha voluto ancora nelle sue fila. Il Benevento si è riservato il 50% di una eventuale futura rivendita.

Maxi offerta per Diego Borghini

Dopo le avances di Foggia e Potenza, per il difensore livornese Duego Borghini, in forza al Benevento, si è fatto avanti il Guidonia. Che gli ha offertto addirittura un contratto triennale. Una offerta da considerare, considerato lo spauracchio del “salary cap” che impera in Lega Pro. Anche per Antonio Ferrara non mancano le richieste, ma nessuno si è fatto avanti ancora in maniera ufficiale. C'è da aspettare, così come per Starita che ha ancora su di sé le attenzioni di Sorrento e Latina.