Sanità, Errico (FI): "Basta aggressioni ai camici bianchi" "Subito un tavolo con l’Ordine dei Medici”

“L’ennesima aggressione ai danni del personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Pio” di Benevento è un fatto gravissimo che impone una risposta immediata da parte delle istituzioni. A tutti gli operatori coinvolti va la mia piena solidarietà e il mio sostegno, insieme al ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno in condizioni sempre più difficili”. Lo dichiara il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico. “Per questo-annuncia Errico- nelle prossime ore incontrerò il presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, Luca Milano, per avviare un confronto immediato e aprire un tavolo di concertazione tra il mondo della sanità e la politica. L’obiettivo è raccogliere le istanze dei medici e del personale sanitario e tradurle in proposte concrete da portare all’attenzione della Regione Campania”. “Servono più sicurezza nei presìdi ospedalieri, tutele efficaci per il personale e interventi capaci di restituire serenità a chi opera nei reparti di emergenza-urgenza. Le aggressioni non possono diventare un fatto ordinario. È il momento di passare dalle parole ai fatti, con un’azione condivisa tra istituzioni, mondo della sanità e forze dell’ordine”