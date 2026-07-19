Sosta a Benevento: l'AniCons esprime preoccupazione

L'AniCons (associazione Nazionale Italiana Consumatori) Comitato Città di Benevento esprime forte preoccupazione per la carenza di parcheggi dopo la cosiddetta riqualificazione urbanistica di Piazza Risorgimento, a questo aggiungasi che nella zona alta della città, ove insistono numerosi pubblici Uffici di Livello Primario quali Tribunale, sedi Inps, Inail, Prefettura, Questura, Camera di Commercio e Sede Provincia, è di fatto impossibile trovare agevolmente un parcheggio per i cittadini ed utenti dei vari servizi con disagio specie per i residenti, di converso a questa discrasia deve sommarsi la caotica gestione dei parcometri, ad oggi oscurati e resi inattivi.
L’Anicons provvederà ad inviare una formale Diffida alla Trotta Bus Service affinché vengano risarciti i titolari di abbonamento che non usufruiscono del servizio a prescindere dalla responsabilità di chi ha consentito tale stato di cose.
Sin d'ora l'Anicons è a disposizione con la propria struttura legale dei cittadini utenti interessati ad avere apposita assistenza legale.