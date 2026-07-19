Sosta a Benevento: l'AniCons esprime preoccupazione L'associazione consumatori evidenzia forte carenza di parcheggi

L'AniCons (associazione Nazionale Italiana Consumatori) Comitato Città di Benevento esprime forte preoccupazione per la carenza di parcheggi dopo la cosiddetta riqualificazione urbanistica di Piazza Risorgimento, a questo aggiungasi che nella zona alta della città, ove insistono numerosi pubblici Uffici di Livello Primario quali Tribunale, sedi Inps, Inail, Prefettura, Questura, Camera di Commercio e Sede Provincia, è di fatto impossibile trovare agevolmente un parcheggio per i cittadini ed utenti dei vari servizi con disagio specie per i residenti, di converso a questa discrasia deve sommarsi la caotica gestione dei parcometri, ad oggi oscurati e resi inattivi.

L’Anicons provvederà ad inviare una formale Diffida alla Trotta Bus Service affinché vengano risarciti i titolari di abbonamento che non usufruiscono del servizio a prescindere dalla responsabilità di chi ha consentito tale stato di cose.

Sin d'ora l'Anicons è a disposizione con la propria struttura legale dei cittadini utenti interessati ad avere apposita assistenza legale.