Diverte e convince "Maschere nude" con "Tutti e tre per terra" La commedia nell'ambito della IV Rassegna “A Benevento… ‘o Teatro è… A ‘u Sacramento”

E' andata in scena ieri sera, presso l’Arena dell’Arco del Sacramento, la quarta rappresentazione teatrale della IV Rassegna “A Benevento… ‘o Teatro è… A ‘u Sacramento”, organizzata dalla compagnia “Matt’…Atttori” di Benevento.

Dopo la felice serata di sabato scorso con “Non mi dire te l’ho detto”, commedia posta in scena dall’ottima Compagnia “Artemanus” di Avellino, ieri sera dinanzi a un pubblico numeroso si è esibita la compagnia “Maschere nude” di Napoli con “Tutti e tre per terra”, commedia in due atti diretta da Ernesto Sasso e interpretata sull’Arena da Francesco Saverio Tisi, Veronica D’Alessio, Ilaria Luongo e Gino Garofalo, con musiche originali firmate da Paolo Catapano.

Manuel e Claudio sono due amici che vivono insieme da anni. Le loro esistenze sono completamente diverse: caotico e scanzonato Manuel, più serio e preciso Claudio. I loro rapporti vengono sconvolti dall’arrivo inatteso dagli Stati Uniti d’America della loro amica Valentina, che mischia le carte delle loro giornate e le scombussola. Situazioni comicissime ed equivoci che i tre protagonisti si sono trovati loro malgrado a gestire. Perché è tornata Valentina? Manuel e Claudio saranno, alla fine, capaci di ritrovare la loro armonia di un tempo.

Prossimo appuntamento sabato 1° agosto 2026, sempre alle ore 21,00, con "’a Figliata" che sarà portata in scena dalla compagnia teatrale “I Pappici” di Salerno.

“Tutti e Tre per Terra è una commedia romantica che parla di Vita, di Amore e di Amicizia. È la storia degli equilibri nei rapporti interpersonali che spesso una sola variabile può completamente cancellare per crearne di nuovi. È una storia che ha lasciato il segno, e ha fatto vivere al pubblico momenti di comicità, alternati a situazioni imprevedibili, in una narrazione leggera ma ricca di spunti”, ha sottolineato Sandra Salierno, attrice della compagnia Matt’...Atttori di Benevento.