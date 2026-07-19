Benevento-Calvi, le formazioni ufficiali

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Saio, Cardirola, Beruatto; Prisco, Siatounis; Lamesta, Tumminello, Battista; Salvemini. A disp.: Esposito, Sernicola, Scognamillo, Viscardi, Kwete, Talia, Kouan, Carfora, Mehic. Logan, Mignani. All.: Floro Flores
CALVI: Frongillo, Porrazzo, Ciampi F., Nigro, Nuzzolo, Scarano, Ciampi F.A., Vescovo, Raffa, Rosiello, Spagnuolo. A disp.: De Soricellis, Cennerazzo, Fopnzo D., Ricci, Repole, Taranto, Cavuoto, Insalaco, Mogavero, Serino P., Ausania, Carrozza, Serino A.. All. Costato
ARBITRO: Catalano (Csi Benevento)
Guardalinee: Siciliano e Lepore (Csi Benevento)