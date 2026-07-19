Caldo record: Benevento è la città più rovente della Campania Allerta per le alte temperature fino a domani sera

Benevento si conferma il capoluogo più caldo della Campania. Anche domani sarà infatti la città sannita a far registrare le temperature più elevate dell'intera regione, nel pieno di un'ondata di calore che continua a interessare il territorio e che ha spinto la Protezione Civile regionale a prorogare l'allerta per le alte temperature fino alle 20 di lunedì.

Un primato che, soprattutto nei mesi estivi, si ripete con frequenza per il capoluogo sannita, dove la posizione geografica e la distanza dal mare favoriscono valori ben superiori rispetto alle province costiere. La giornata di domani si preannuncia dunque particolarmente difficile, con temperature molto elevate e un marcato disagio, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Per Benevento si prospetta quindi un'altra giornata da bollino rosso, con il caldo che non concederà tregua nemmeno nelle ore serali a causa delle temperature minime particolarmente elevate. Una situazione che impone prudenza: evitare di uscire nelle ore più calde, idratarsi frequentemente, limitare le attività fisiche all'aperto e prestare attenzione alle persone più vulnerabili.