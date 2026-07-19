Benevento: nel prossimo finesettimana La Notte delle Streghe Per far conoscere e valorizzare la leggenda delle Janare

E’ tutto pronto per “La Notte delle Streghe”, l’evento che prende il via venerdì prossimo nel centro storico di Benevento e che si concluderà domenica, 26 luglio.

Ad anticiparlo è Adriana Francesca, presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice della manifestazione, che attira nel capoluogo sannita migliaia di visitatori e curiosi.

La Notte delle Streghe nasce quattordici anni fa con l'obiettivo di far conoscere e valorizzare la leggenda delle Janare di Benevento, insieme ai riti, alle credenze e alle tradizioni che gli anziani hanno tramandato per generazioni attraverso i racconti intorno al fuoco.

Nel corso degli anni, la manifestazione ha raccontato la storia di queste donne, esperte conoscitrici delle erbe officinali, della medicina naturale e delle antiche pratiche magiche. Le Janare erano anche levatrici, guaritrici e, spesso, donne indipendenti e ribelli che mettevano il proprio sapere al servizio della comunità. Figure simbolo della tradizione popolare campana e sannita, e, in particolare, del territorio beneventano, le Janare rappresentano un patrimonio culturale fatto di storia, mito e leggenda. Per alcuni erano streghe dotate di poteri soprannaturali; per altri erano semplicemente donne sapienti, custodi di conoscenze antiche che, nel tempo, furono spesso fraintese e trasformate in superstizione.

“La Notte delle Streghe – dice Adriana Francesca - celebra proprio questo patrimonio, riscoprendone il significato più autentico e trasformando la leggenda in un'occasione di incontro, cultura e valorizzazione delle tradizioni del territorio”. Il programma della manifestazione, che prevede l’annuale “Premio Janara 2026”, e che anche per questa edizione ha in serbo non poche sorprese, verrà presentato dagli organizzatori nei prossimi giorni.