Benevento: nel prossimo finesettimana La Notte delle Streghe

Per far conoscere e valorizzare la leggenda delle Janare

benevento nel prossimo finesettimana la notte delle streghe
Benevento.  

E’ tutto pronto per “La Notte delle Streghe”, l’evento che prende il via venerdì prossimo nel centro storico di Benevento e che si concluderà domenica, 26 luglio.
Ad anticiparlo è Adriana Francesca, presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice della manifestazione, che attira nel capoluogo sannita migliaia di visitatori e curiosi.
La Notte delle Streghe nasce quattordici anni fa con l'obiettivo di far conoscere e valorizzare la leggenda delle Janare di Benevento, insieme ai riti, alle credenze e alle tradizioni che gli anziani hanno tramandato per generazioni attraverso i racconti intorno al fuoco.

Nel corso degli anni, la manifestazione ha raccontato la storia di queste donne, esperte conoscitrici delle erbe officinali, della medicina naturale e delle antiche pratiche magiche. Le Janare erano anche levatrici, guaritrici e, spesso, donne indipendenti e ribelli che mettevano il proprio sapere al servizio della comunità. Figure simbolo della tradizione popolare campana e sannita, e, in particolare, del territorio beneventano, le Janare rappresentano un patrimonio culturale fatto di storia, mito e leggenda. Per alcuni erano streghe dotate di poteri soprannaturali; per altri erano semplicemente donne sapienti, custodi di conoscenze antiche che, nel tempo, furono spesso fraintese e trasformate in superstizione.

“La Notte delle Streghe – dice Adriana Francesca - celebra proprio questo patrimonio, riscoprendone il significato più autentico e trasformando la leggenda in un'occasione di incontro, cultura e valorizzazione delle tradizioni del territorio”. Il programma della manifestazione, che prevede l’annuale “Premio Janara 2026”, e che anche per questa edizione ha in serbo non poche sorprese, verrà presentato dagli organizzatori nei prossimi giorni.

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