Benevento-Calvi spostata alle 18,30 per il gran caldo Col termometro che continua a segnare temperature elevate il provvedimento è stato necessario

l Benevento Calcio comunica che, a causa delle elevate temperature previste, l'amichevole in programma oggi, 19 luglio 2026, tra la Prima Squadra e l'ASD Calvi, inizialmente prevista alle ore 18:00 presso l'Antistadio "Carmelo Imbriani", avrà inizio alle ore 18:30.

La decisione è stata assunta al fine di tutelare la salute e il benessere degli atleti, dello staff e degli spettatori.

L'accesso agli spalti sarà consentito a partire dalle ore 18:00.

Una scelta opportuna in considerazione del gran caldo che continua ad imperversare sull'Italia e in particolare al Sud. Peccato che lo spicchio in teoria più "fresco" della tribunetta, quello posto all'estrema destra, sia ancora inagibile (dopo svariati anni), perchè la sua collocazione sotto gli alberi, avrebbe dato la possibilità di assistere con minore sacrificio alla partita. Un intervento neanche straordinario per tagliare i rami pendenti (e eventualmente pericolanti) non sembra poter richiedere chissà quali risorse economiche al Comune proprietario dell'impianto.