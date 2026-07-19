Provinciale Sant'Agata dè Goti e Durazzano: al via i lavori Per il recupero della provinciale 122

Domani, lunedi 20 luglio, avranno inizio i lavori di sistemazione dell’ultimo tronco ancora da recuperare del piano viabile della Strada

provinciale n. 122 collegante Sant'Agata dè Goti e Durazzano. Lo comunica Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il

quale ha precisato che, con questo intervento, la S.p. n. 122 risulterà interamente asfaltata e percorribile in sicurezza.

L’ultimo tronco comporta lavori su circa mt. 800 lineari.