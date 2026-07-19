Domani, lunedi 20 luglio, avranno inizio i lavori di sistemazione dell’ultimo tronco ancora da recuperare del piano viabile della Strada
provinciale n. 122 collegante Sant'Agata dè Goti e Durazzano. Lo comunica Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il
quale ha precisato che, con questo intervento, la S.p. n. 122 risulterà interamente asfaltata e percorribile in sicurezza.
L’ultimo tronco comporta lavori su circa mt. 800 lineari.
Provinciale Sant'Agata dè Goti e Durazzano: al via i lavori
Per il recupero della provinciale 122
Benevento.
Domani, lunedi 20 luglio, avranno inizio i lavori di sistemazione dell’ultimo tronco ancora da recuperare del piano viabile della Strada
Domani, lunedi 20 luglio, avranno inizio i lavori di sistemazione dell’ultimo tronco ancora da recuperare del piano viabile della Strada