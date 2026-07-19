Muti incanta Pompei: protagonisti anche gli studenti del Conservatorio Sala Un emozionante omaggio anche al compositore beneventano Nicola Sala

Grande successo all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei per il concerto diretto dal Maestro Riccardo Muti, nell’ambito della terza edizione della rassegna “Beats of Pompeii 2026”, che ha visto la partecipazione dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” e di circa cento studenti provenienti dai Conservatori della Campania.

Davanti a un pubblico di oltre duemila spettatori, il Maestro Muti ha guidato un programma dedicato alla grande tradizione sinfonica e operistica italiana, trasformando il suggestivo scenario dell’Anfiteatro in un luogo di straordinaria sintesi tra patrimonio storico e cultura musicale.

Particolarmente significativo il progetto artistico e formativo promosso dal Maestro, che ha consentito agli studenti dei Conservatori di Napoli, Benevento, Avellino e Salerno di condividere il palcoscenico con i professori dell’Orchestra Cherubini, vivendo un’esperienza di altissimo valore umano e professionale. Un’iniziativa che conferma la visione di Riccardo Muti, da sempre convinto che la formazione musicale trovi la sua massima espressione nel confronto diretto con i grandi interpreti e nella pratica orchestrale condivisa.

Nel corso della serata il Maestro Muti ha accompagnato il pubblico con riflessioni, ricordi personali e considerazioni sul valore della tradizione musicale italiana, richiamando anche la figura del compositore Nicola Sala, illustre musicista beneventano del Settecento, il cui nome è oggi portato con orgoglio dal Conservatorio Statale di Musica di Benevento. Un riferimento particolarmente significativo che ha rappresentato un motivo di orgoglio per la comunità accademica del Conservatorio e per l’intero territorio sannita.

Il programma musicale ha proposto alcune tra le pagine più celebri del repertorio italiano, dalle ouverture di Nabucco e La forza del destino di Giuseppe Verdi agli intermezzi di Puccini, Mascagni e Leoncavallo, passando per il Guglielmo Tell di Rossini, la Contemplazione di Catalani e la Suite da Il Gattopardo di Nino Rota.

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti estivi, confermando il costante impegno del Maestro Riccardo Muti nella formazione delle nuove generazioni di musicisti e nella valorizzazione del patrimonio musicale italiano.

“Desidero esprimere, a nome dell’intera comunità accademica, la più sincera gratitudine al Maestro Riccardo Muti per aver offerto ai nostri studenti un’esperienza artistica e formativa di straordinario valore - ha dichiarato il Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, M° Giuseppe Ilario -. Ci ha particolarmente emozionato il riferimento che il Maestro ha voluto dedicare a Nicola Sala, figura di altissimo profilo della storia musicale italiana e alla quale è intitolata la nostra Istituzione. È un gesto di grande sensibilità culturale che onora il Conservatorio e l’intera città di Benevento”.

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento al Maestro Riccardo Muti per la generosa attenzione riservata ai Conservatori della Campania e ai loro studenti - gli ha eco il Presidente del Conservatorio Nazzareno Orlando-. Il suo costante impegno nella formazione dei giovani musicisti rappresenta un esempio di altissimo valore civile e culturale. L’omaggio rivolto a Nicola Sala conferisce, inoltre, un significato ancora più profondo a una serata che resterà nella memoria dei nostri studenti e della nostra Istituzione”.