Depuratore Benevento: lavori al via a settembre, investimento da 30 milioni Il cronoprogramma stima una durata complessiva dell'intervento di circa tre anni

Un investimento da quasi 30 milioni di euro per dotare la città di un nuovo sistema di depurazione. È stato firmato a Roma il contratto per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Benevento, un'opera attesa da anni che consentirà di ammodernare l'intero sistema cittadino e di superare le criticità legate al trattamento delle acque reflue.

L'accordo è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario Unico alla Depurazione, Fabio Fatuzzo, e dall'impresa Di Vincenzo Dino & C. S.p.A., aggiudicataria dell'appalto integrato. L'intervento ha un valore complessivo di 29.584.602,43 euro e rientra nel piano di opere strategiche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione europee in materia ambientale.

L'apertura del cantiere è prevista nel mese di settembre. Dopo la consegna dei lavori, prenderanno il via le prime attività previste dal contratto, mentre il cronoprogramma stima una durata complessiva dell'intervento di circa tre anni.

Il nuovo depuratore sarà realizzato in contrada Scafa, in un'area distante dai centri abitati e priva di particolari vincoli. L'impianto sarà progettato per servire circa 45 mila abitanti equivalenti e sarà realizzato con criteri di modularità, così da consentire eventuali futuri ampliamenti della capacità di trattamento.

Il progetto comprende anche la realizzazione di circa 10 chilometri di nuovi collettori fognari, indispensabili per adeguare la rete nell'area ASI e servire i quartieri Capodimonte, Cretarossa, Ponticelli e contrada Cancelleria.

Contestualmente saranno dismessi gli impianti di Ponte delle Tavole, Capodimonte e Pontecorvo, ormai obsoleti. L'obiettivo è migliorare l'efficienza dell'intero sistema depurativo cittadino, innalzando gli standard di tutela ambientale e la qualità del servizio.

Soddisfatto il Commissario Unico Fabio Fatuzzo, che ha definito la firma del contratto "una svolta davvero importante" per un'opera attesa da tempo. «Ci sono voluti anni – ha dichiarato – ma finalmente siamo arrivati a completare tutta la procedura necessaria. Nei prossimi giorni ci sarà la consegna dei lavori e potremo rispettare i tempi per l'avvio del cantiere. È un'infrastruttura strategica che la città aspettava da tanto tempo e che consentirà un netto miglioramento del servizio di depurazione».

L'affidamento dell'appalto è stato curato da Sogesid, società di supporto alla struttura commissariale, che ha seguito le procedure tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento.