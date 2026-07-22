Benevento, domani si parte per Cascia: scopri il programma completo Quattro amichevoli nei giro di nove giorni: un tour de force importante per la strega

Il calendario fisserà le tappe della nuova stagione. Ma il Benevento ha già pronte quelle della sua “tournèe” a Cascia, che inizierà domani pomeriggio appena dopo pranzo.

Niente sconti da parte di Floro Flores, che chiamerà i suoi all'allenamento mattutino prima della partenza per l'Umbria. Destinazione l'Hotel La Corte della famiglia Magrelli, la struttura alberghiera con annessa il Centro sportivo “Magrelli Active”. Saranno nove giorni altamente impegnativi per la squadra giallorossa che alternerà gli allenamenti sul campo alle amichevoli programmate.

Il programma completo del Tour a Cascia

- Venerdì 24 si inizia subito con una doppia seduta, al mattino e al pomeriggio.

- Sabato 25 alle 17,30 (dopo il solito allenamento mattutino) è in programma la prima amichevole contro la Roma Primavera. La squadra affidata quest'anno a Mattia Scala (che ha scalato i posti dagli Allievi), è già pronta a partire per il Trentino dopo la prima fase di preparazione svolta a Trigoria. Sarà un buon test per il Benevento, che bissa il test giocato all'Imbriani lo scorso anno.

- Domenica 26 si prosegue senza soluzione di continuità. Allenamento al mattino, nuova amichevole nel pomeriggio alle 18 contro l'Ostiamare di D'Antoni, appena promossa in serie C. Una squadra ambiziosa che ha come presidente Daniele De Rossi e che può contare su elementi di categoria (ha riscattato Ismaila Badje) e altri molto esperti come Matteo Gerbaudo (ex Juve, Vicenza, Spal, Avellino, Foggia) e Riccardo Brosco (Ascoli, Vicenza, Foggia le ultime tappe). La squadra è in ritiro a Cascia già dal 19 luglio.

- Lunedì 27 è una giornata dedicata al riposo. C'è un momento di “recupero” in mattinata e il completo riposo nel pomeriggio.

- Martedì 28 tornano i doppi allenamenti, al mattino e al pomeriggio.

- Mercoledì 29 si replica con lo stesso programma al Magrelli Active

- Giovedì 30 ancora due sedute giornaliere per rifinire la preparazione.

- Venerdì 31 ultimo giorno di allenamento al Magrelli Active. Nel pomeriggio alle 17,30 c'è la terza amichevole di questa tournèe, contro la Vis Pesaro che milita in serie C. La squadra marchigiana è in ritiro dal 24 luglio a Cingoli e terminerà il suo periodo di preparazione proprio il giorno 31 con l'amichevole a Cascia contro il Benevento. La squadra è allenata dall'ex giallorosso Andrea Gennari.

- Sabato 1 agosto ci sarà tempo per l'ultimo allenamento mattutino al Magrelli Active, poi nel pomeriggio la squadra si porterà a Rieti per affrontare nell'ultima amichevole di questo “Tour” il Frosinone di Alvini, appena promosso in serie A. Ci saranno i due ex Calò e Koutsoupias, ma soprattutto sarà la riedizione dell'amichevole dello scorso anno che ha portato bene ad entrambe le formazioni. Si gioca al Manlio Scopigno di Rieti alle 18,30. E' prevista la presenza del pubblico, alla tifoserie giallorossa è stata riservata la Tribuna Terminillo (Distinti) al prezzo di 11 euro.