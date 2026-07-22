Depuratore. Mastella: a settembre evento pubblico per presentare il progetto "Firmato contratto con la ditta aggiudicataria, un evento storico per Benevento"

"Un risultato storico, finalmente la città di Benevento avrà un depuratore; un traguardo di portata inedita e straordinaria. Ieri è stato firmato il contratto (firmato dal commissario e dalla ditta aggiudicataria) presso la sede del Commissario straordinario unico per la depurazione Fabio Fatuzzo e si è altresì proceduto alla firma del contratto per l’appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del depuratore di Benevento. Dopo Ferragosto si procederà ad avviare il servizio di redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere espletato entro 45 giorni. A settembre presenteremo il progetto in via ufficiale alla città, in un evento pubblico con il commissario Fatuzzo che ringrazio per l'eccellente lavoro svolto e la collaborazione istituzionale che ha sempre garantito", lo annuncia in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Alla firma erano altresì presenti: il RUP dell’intervento ingegner Lorenzo Nave; i supporti al RUP avvocato Gaetano Agosta ed ingegner Salvatore Gullotta; avvocato Valentina Zaccheo (componente del CCT per la stazione appaltante), avvocato Francesca Rapiarda (ufficio legale della struttura commissariale). L’importo del contratto ammonta ad 29 milioni 584 euro, di cui 28 milioni 170per lavori, 906 mila 945,09 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed 507mila euro 073 per Servizi di ingegneria e architettura. Al termine delle procedure di approvazione, si procederà alla consegna dei lavori. La durata delle lavorazioni è di 720 giorni naturali e consecutivi.

