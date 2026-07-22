L'Asl di Benevento prima in Campania per la prevenzione La direttrice Spinosa: C'è ancora molto da fare ma abbiamo cominciato a scardinare la resistenza

La prevenzione vince nel Sannio: con il 96,40% di copertura vaccinale nei bambini fino a 24 mesi, l'ASL Benevento conquista il primo posto regionale. Crescono le adesioni alla vaccinazione HPV e agli screening oncologici, segno di una comunità sempre più attenta alla propria salute. Anche i Lea per la sanità animale sono stati raggiunti al 100%.

Dietro questi numeri ci sono l'impegno quotidiano degli operatori sanitari, le campagne sul territorio, gli ambulatori mobili e soprattutto i cittadini che hanno deciso di aderire ai programmi di prevenzione.

«Possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti - commenta il direttore generale Tiziana Spinosa - perché, nell'arco di pochi mesi, abbiamo compiuto notevoli passi avanti nel settore della prevenzione. C'è ancora molto cammino da percorrere ma abbiamo cominciato a scardinare la resistenza della popolazione nei confronti della prevenzione.

La nostra determinazione a portare l'ambulatorio mobile in aree sensibili è stata vincente.

Infatti, gli screening oncologici effettuati recentemente nei centri commerciali di Benevento hanno registrato un numero elevato di partecipazioni. Bisogna continuare a lavorare senza tregua per migliorare il target ma confidiamo anche in un ulteriore miglioramento quando attueremo l'accordo con i medici di medicina generale».

La prevenzione non è un semplice dato statistico. È una vaccinazione fatta in tempo. È uno screening che può salvare una vita. È una comunità che sceglie di prendersi cura di sé. "Grazie a tutti coloro che stanno contribuendo a costruire un Sannio più sano, più consapevole e più protetto. La prevenzione funziona. Insieme, continuiamo a farla crescere. Prevenire oggi significa proteggere il domani".

