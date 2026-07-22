Strutture ricettive, controlli e multe dei carabinieri e Asl nel Sannio

Nel Sannio ancora controlli dei carabinieri presso le attività che lavorano nel settore turistico ricettivo a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori presenti sul territorio sannita.
In particolare i militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, congiuntamente al personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Benevento, hanno effettuato un’ispezione presso una struttura alberghiera situata nel territorio di competenza della Stazione.
Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate carenze relative ai requisiti igienico-sanitari, nonché la mancanza del registro di autocontrollo HACCP, documento essenziale per garantire la corretta gestione e la sicurezza degli alimenti somministrati agli ospiti.
Le irregolarità rilevate hanno determinato l’adozione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività di ristorazione e del servizio bar della struttura ricettiva, fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente. Al titolare della struttura sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa 2.000 euro.
L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza predisposto dall’Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva, periodo caratterizzato da un sensibile incremento delle presenze nelle strutture ricettive e nei pubblici esercizi.
I controlli, condotti in stretta sinergia con gli organi specialistici dell’ASL, sono finalizzati a prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la salute dei consumatori, garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e assicurare che l’offerta turistica del territorio si svolga nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza previsti dalla legge.