Ospedale San Pio. Scattano sanzioni per chi prenota visite e non si presenta Disdetta in tempo utile consente alla Azienda ospedaliera di contattare chi ne ha bisogno

L’AORN San Pio di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante invita i cittadini che non possono presentarsi ad una visita specialistica o ad un esame diagnostico già prenotato a comunicare tempestivamente la disdetta. Disdire una prestazione non utilizzata, vuol dire favorire un accesso più rapido ed equo ai servizi sanitari per tutti i cittadini - utenti.

La disdetta in tempo utile evita all’utente di essere sanzionato e, al contempo, consente alla Azienda di riassegnare la prestazione ad un altro utente che ne ha necessità, contribuendo a ridurre i tempi delle Liste di Attesa.

In applicazione della Legge n. 107 del 29 luglio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie” la mancata presentazione ad una visita specialistica o a un esame diagnostico regolarmente prenotato, qualora non tempestivamente annullato, comporta l'addebito automatico della sanzione pari all'importo del ticket dovuto.

Tale provvedimento si applica anche ai cittadini titolari di esenzione totale.

Al fine di evitare l'erogazione della sanzione, la disdetta deve essere comunicata con un preavviso minimo di due giorni lavorativi rispetto alla data dell'appuntamento. Nel computo dei due giorni sono esclusi il giorno stesso della prestazione, la domenica e i giorni festivi.

L'Azienda mette a disposizione dei cittadini sei modalità alternative per effettuare l'annullamento della prenotazione: Di persona, presso gli sportelli CUP aziendali o presso le Farmacie convenzionate del territorio; Online, tramite il Portale Sinfonia della Regione Campania o l'applicazione mobile dedicata; Call Center, al numero telefonico 0824-1813010, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00; Numero telefonico dedicato, contattando il numero 0824-57922, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00; E-mail, inviando una comunicazione formale all'indirizzo disdettecup@aornsanpio.it; CUP Recall, rispondendo alla chiamata e seguendo le indicazioni della voce automatica per la disdetta.

Per completare la procedura tramite qualsiasi canale, l'utente dovrà necessariamente disporre dei seguenti dati: Nome, cognome e codice fiscale del paziente; Numero della Ricetta Elettronica (NRE), reperibile in alto a destra sul modulo di prescrizione.

“Non disdire le prestazioni specialistiche (visite prenotate, ma poi disertate) è una cattiva abitudine, che contribuisce all’allungamento delle liste d’attesa per tutti gli altri pazienti. Avvisare con sufficiente anticipo, permette di liberare il posto ad un altro cittadino che è in coda per la stessa visita o esame. In fondo disdire è un gesto semplice, è quello che facciamo sempre con un amico o un’amica, quando non riusciamo a rispettare un appuntamento” - afferma il Direttore Generale Maria Morgante.