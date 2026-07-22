Tamponamento tra tre auto: traffico in tilt all'ingresso della città Coinvolte una Punto, una Matiz e una Clio. Polizia municipale per i rilievi

Per fortuna non si sono registrati feriti ma il traffico è andato in tilt per l'incidente stradale registrato nella tarda mattinata di oggi in via Bachelet, all'ingresso del quartiere Mellusi di Benevento.

Tre le auto coinvolte in un tamponamento. Si tratta di una Renault Clio, una Daewoo Matiz ed una Fiat Punto. Cinque le persone coinvolte. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a smaltire il traffico che nel frattempo si era creato per le auto al centro della carreggiata.

Successivamente, gli agenti hanno effettuato i rilievi del sinistro.

Nella giornata di ieri, gli stessi agenti della municipale hanno invece soccorso un pensionato che era rimasto in panne con la sua auto d'epoca sotto il sole cocente. E' accaduto a contrada San Viatale dove gli agenti avevano notato l'automobilista in difficoltà con l'auto ferma al centro della carreggiata.

A quel punto hanno deciso di scendere dal veicolo di servizio e spingere la piccola utilitaria, una Fiat 500, in un'area sicura consentento così al proprietario di ripararsi dal sole.