Elezioni Provincia, Avanti-Psi: "Nessun sostegno al centrodestra" La posizione in vista dell'elezione di domenica

In vista dell’imminente consultazione per l’elezione del Presidente della Provincia di Benevento, il Coordinamento Provinciale di Avanti-Psi Sannio intende ribadire con chiarezza la propria posizione politica, ispirata ai valori della coerenza e dell’appartenenza identitaria.



Siamo chiamati, ancora una volta, a misurarci con una legge elettorale profondamente deficitaria: un sistema che, escludendo il suffragio universale e la partecipazione diretta dei cittadini, riduce la scelta democratica a una dinamica interna tra consiglieri comunali, svilendo il legame tra istituzioni e corpo elettorale.

In questo scenario Avanti-Psi Sannio rivendica con orgoglio le proprie radici nella sinistra laica, garantista, libertaria e convintamente europeista. Tale identità traccia un confine invalicabile rispetto alla coalizione di centro-destra, che ripropone fedelmente, su scala locale, uno schema di governo alternativo ai nostri valori e alla nostra visione di società; pertanto, è esclusa ogni forma di convergenza o sostegno verso tale coalizione.

Conseguentemente Avanti-Psi Sannio ribadisce, anche in vista della imminente scadenza elettorale, la propria collocazione nell’area di centro sinistra, pur valutando, con riguardo alla peculiare situazione del Comune di Benevento, che non sussistono le condizioni per la partecipazione al voto dei consiglieri socialisti della città capoluogo, attualmente impegnati nel ruolo di opposizione all’amministrazione Mastella”.