Il teatro conquista Guardia Sanframondi, in scena "'A Tavernara e Porta Capuana" Appuntamento ad ingresso libero nella suggestiva Piazza Fabio Golino

Guardia Sanframondi si prepara a vivere una serata dedicata al teatro, alla tradizione e alla valorizzazione del proprio patrimonio storico.

Domenica 26 luglio, dalle 20:30, la suggestiva Piazza Fabio Golino ospiterà la rappresentazione della commedia " 'A Tavernara e Porta Capuana ", brillante opera in due atti di Antonello Aprea, proposta dall'Associazione Culturale Teatro di Donna Peppa.

L'iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, è realizzata in collaborazione con l’associazione La Wardia Bbella, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e valorizzare uno degli angoli più caratteristici del borgo attraverso la magia del teatro.

La particolarità dell’evento risiede proprio nella scelta di trasformare Piazza Fabio Golino in una vera e propria scenografia naturale. Le antiche architetture, le pietre del borgo e l’atmosfera senza tempo del centro storico diventeranno parte integrante della rappresentazione, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva nella quale il fascino del luogo si fonderà con quello del teatro popolare napoletano.

Ambientata nella Napoli del Settecento, la commedia racconta le vicende di Porzia, la Tavernara, attorno alla quale si sviluppa una trama ricca di amori contrastati, matrimoni combinati, gelosie, equivoci e personaggi dal forte carattere popolare. Accanto a lei si alternano figure indimenticabili come il tirchio Cuosemo, il furbo Capasecca, la fattucchiera Lunella, l'esilarante Cleonice, Mbruoso e sua figlia Rita, i giovani innamorati Annella e Meniello, fino a Cianno e alle irresistibili zie Bettina e Carmelina, provenienti dalla Rocca di Valle Pilosa, protagoniste di alcuni dei momenti più esilaranti grazie alla loro vivace spontaneità e al caratteristico dialetto.

Tradizione, comicità e sentimento si intrecciano in uno spettacolo che celebra la grande eredità del teatro popolare napoletano, coinvolgendo il pubblico attraverso dialoghi brillanti, ritmo incalzante e situazioni esilaranti che rendono omaggio a una delle più importanti espressioni della cultura teatrale partenopea.

L’appuntamento rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio storico e identitario di Guardia Sanframondi, dimostrando come gli spazi del borgo possano trasformarsi in autentici luoghi di cultura e partecipazione, capaci di coniugare spettacolo, promozione del territorio e coinvolgimento della comunità.

L'appuntamento, con ingresso libero, promette quindi di regalare un'esperienza autentica e coinvolgente, capace di coniugare storia, tradizione e arte teatrale nel cuore di uno dei borghi più affascinanti del Sannio.