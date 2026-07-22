Poste di Montesarchio chiuse per lavori. L'appello del sindaco Il sindaco Sandomenico ha chiesto a Poste soluzioni per gli utenti. Riapertura prevista l'11 agosto

La chiusura temporanea dell’Ufficio Postale di Montesarchio, prevista per consentire la realizzazione dei lavori infrastrutturali connessi al Progetto Polis, comporterà inevitabili disagi per la cittadinanza. Per questo motivo il sindaco Carmelo Sandomenico ha scritto a Poste Italiane chiedendo l’adozione di misure concrete a tutela dell’utenza.

L’Ufficio Postale di via Cervinara n. 12 resterà chiuso al pubblico, secondo quanto comunicato dalla Filiale di Benevento di Poste Italiane, con trasferimento delle operazioni presso l’Ufficio Postale di Bonea, in via Carre n. 15, e riapertura prevista per l’11 agosto 2026.

«Prendiamo atto con favore degli interventi di ammodernamento infrastrutturale che il Progetto Polis è destinato a portare sul territorio comunale – sottolinea il sindaco Carmelo Sandomenico – ma non possiamo sottacere i rilevanti disagi che il periodo di chiusura può arrecare alla cittadinanza. In particolare, pensiamo agli anziani, alle persone con ridotta mobilità e ai cittadini privi di mezzi di trasporto propri, che si vedono costretti a raggiungere un Comune limitrofo per l’espletamento di operazioni di uso quotidiano».

Nella lettera trasmessa a Poste Italiane, l’Amministrazione comunale evidenzia anche le difficoltà legate al periodo estivo, caratterizzato da elevate temperature e da una accresciuta affluenza di utenza, e chiede l’attivazione con la massima urgenza di misure compensative per contenere l’impatto della chiusura sul servizio e sulla popolazione residente.

La richiesta principale riguarda l’attivazione di un ufficio postale mobile sul territorio comunale, attraverso un’unità adeguatamente attrezzata, come un camper o un container, secondo una soluzione già adottata da Poste Italiane in altri Comuni interessati dai cantieri del Progetto Polis.

«Chiediamo a Poste Italiane di valutare concretamente la possibilità di garantire la presenza di un presidio postale temporaneo sul territorio di Montesarchio – prosegue il sindaco – perché l’obiettivo deve essere quello di ridurre al minimo gli spostamenti e i disagi per i cittadini, evitando che centinaia di utenti siano costretti a recarsi al di fuori del Comune per usufruire di servizi essenziali».

L’Amministrazione comunale ha inoltre richiesto la trasmissione del cronoprogramma dettagliato dei lavori, con l’indicazione delle fasi di lavorazione e delle relative scadenze, oltre alla conferma della data di riapertura dell’Ufficio Postale fissata per l’11 agosto 2026, così da consentire un puntuale monitoraggio dell’avanzamento del cantiere e una corretta informazione alla cittadinanza.

Tra le richieste avanzate figura anche il mantenimento in funzione H24 dello sportello automatico Postamat per tutta la durata dei lavori, così da assicurare la possibilità di effettuare le operazioni automatiche di prelievo, versamento e pagamento e ridurre, per quanto possibile, il disagio derivante dalla chiusura dello sportello ordinario.

«La realizzazione dei lavori rappresenta un investimento importante sul servizio – conclude il sindaco Sandomenico – ma è necessario che, durante la fase di chiusura, vengano adottate tutte le soluzioni possibili per tutelare l’utenza. Siamo disponibili a un confronto istituzionale con Poste Italiane per individuare le misure più idonee a contemperare le esigenze del cantiere con quelle della nostra comunità».

