Serie B, tutto pronto per il calendario: segui la diretta LIVE La cerimonia che segnerà il percorso delle venti partecipanti. Curiosità sul debutto del Benevento

È il giorno del calendario di Serie B. Tra pochi minuti, le venti partecipanti al prossimo torneo cadetto conosceranno il proprio cammino. C'è tanta curiosità relativa all'esordio. Contro chi debutterà il Benevento a distanza di tre anni dall'ultima partita giocata in Serie B. Non resta che attendere. La cerimonia di presentazione del calendario si svolge ad Ascoli, al teatro dei Filarmonici. Per il sodalizio sannita sono presenti il club manager Cilento e il direttore sportivo Emanuele Padella.

18:15 - Abodi: "La Serie B è un campionato spettacolare"

"La Serie B è un campionato spettacolore e imprevedibile. C'è grande equilibrio e spesso anche sorprese. È un campionato italiano, gran parte dei calciatori sono selezionabili per le nazionali e questo argomento ci sta molto a cuore. La Serie B è una fucina di giovani. Qual è l'obiettivo? Vincere la sfida della sostenibilità".

18:00 - Inizia la cerimonia

Con puntualità, inizia la cerimonia del calendario di Serie B

17:45 - Prima giornata, non ci sarà scontro tra neopromosse

Per il Benevento c'è una certezza. Alla prima giornata di campionato non affronterà le neopromosse Vicenza, Arezzo e Ascoli. Si tratta di un paletto imposto dalla Lega B nella compilazione del calendario. Lo stesso vale per le retrocesse dalla Serie A

17:30 - Serie B, le date del campionato

Prima giornata: 22 agosto 2026 (con Open day il 21 agosto)

Pause Nazionali: dal 21/09 al 6/10, dal 9/11 al 17/11 2026, dal 22/03 al 30/03/2027

Turni infrasettimanali: 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 2026 e 2 marzo 2027

Turno natalizio: 27 dicembre 2026

Sosta natalizia: dal 28 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027

Ultima giornata: 14-16 maggio 2027