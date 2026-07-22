A Benevento torna la Notte delle Streghe Nel fine settimana l’evento che da quattordici anni caratterizza l’estate nella città di Benevento

“C’è grande attesa per la ‘Notte delle Streghe’, l’evento che da quattordici anni caratterizza l’estate nella città di Benevento”. Così Antonio De Cristofaro e Adriana Francesca (presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”), ideatori e organizzatori della manifestazione, presentando alla Rocca dei Rettori il programma della “Notte delel Streghe” che prenderà il via venerdì prossimo nel centro storico di Benevento.

Oltre agli organizzatori, alla presentazione hanno preso parte Remo De Ieso, Direttore di Coldiretti Benevento, che organizzerà per le tre serate lo street food contadino in piazza Castello, ed il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha sottolineato “il valore dell’iniziativa non solo per la sua originalità ma anche per la capacità di attrarre in città e sul territorio tantissimi visitatori”.

Eventi, animazione e tante proposte lungo tutto il centro storico cittadino sul tema della leggenda madre di Benevento: le streghe.