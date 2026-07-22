Consegnata nuova ala istituto superiore "Sant’Alfonso Maria de’ Liguori" Accanto alla preesistente struttura di Sant’Agata de’ Goti

E’ stata consegnata oggi la nuova ala dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” realizzato dalla Provincia in un’area libera accanto alla preesistente struttura di Sant’Agata de’ Goti .

Alla cerimonia erano presenti: il Presidente della Provincia Nino Lombardi, con il Vice Presidente Alfonso Ciervo, la Sindaca Giovannina Piccoli con l’Amministrazione Comunale, la Dirigente Scolastica Maria Rosaria Icolaro con il Corpo docente e tecnico, il personale del Settore Edilizia scolastica della Provincia che ha coordinato i lavori, i titolari delle Imprese aggiudicatarie delle opere.

L’opera, dell’importo di circa 4,9 milioni di Euro, è stata interamente finanziata dal Ministero dell’Istruzione e realizzata dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Mastrocinque Costruzioni srl (capogruppo, mandataria) e EDIL Costruzioni.

L’edificio del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori è stato costruito tra il 1984 e il 1992: ha 4 Livelli Fuori Terra per una Superficie di oltre 2.000 mq. con 22 Aule, 3 Laboratori, Aula Magna, Uffici Amministrativi, Dirigenza.

Il 13 settembre 2024 furono consegnati ed inaugurati importanti lavori per migliorare l'efficienza energetica e l'ecosostenibilità dell’'Istituto con un investimento di € 2.000.000 finanziato con decreto Ministeriale sul Fondo di Coesione 2014/2020. L’intervento è consistito nel realizzare il Contenimento dei costi energetici e di gestione/manutenzione del complesso edificio/impianti; l’introduzione di impianto a Fonte Energetica Rinnovabile; il conseguimento della garanzia di benessere termo igrometrico / visivo per il fabbricato. Oggi è in Classe Energetica è “A4”, con risparmio in termini di fabbisogno energetico e, quindi, in termini di consumi di energia primaria rispetto alla condizione “ante operam”, sono determinati in circa il 68%.

Mentre si realizzavano queste opere, nella stessa di pertinenza dell’Istituto si veniva costruendo un nuovo edificio per un importo di circa 5 milioni di Euro: l’opera punta a offrire aule confortevoli ad alcunii e docenti, a riunire in uno stesso plesso tutte le Classi dell’Istituto e abbattere i costi dei fitti passivi sopportati dall’Ente Provincia per le succursali. La progettazione esecutiva, la direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell’intervento furono aggiudicate alla R.T.P. NIDEAS ENGEGNERING (mandatario): infine i lavori furono aggiudicati definitivamente alla R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo, mandataria) e EDIL COSTRUZIONI GROUP s.r.l. (mandante).

L'Istituto nacque con l’anno scolastico 1962/63 come sezione staccata dell'Istituto "Alberti" per la Ragioneria, e dell'Istituto "Galilei" per il Geometra, entrambi di Benevento. Accresciutosi il numero di alunni nel corso degli anni, il Ministero riconobbe la sua autonomia il 1° ottobre 1970.

Con decreto del Provveditore agli Studi di Benevento, in data 3 giugno 1985, l’Istituto è stato intitolato al grande Santo, teologo, scrittore, moralista e musicista “Alfonso Maria de’ Liguori”, vescovo di S. Agata de’ Goti. Queste vicende storiche sono state rievocate nel corso di un intervento di saluto dal Dirigente emerito dell’Istituto e già Sindaco di Sant’Agata de’ Goti Andrea De Rosa.

L’attuale Dirigente Icolaro ha dal canto suo descritto il valore e l’importanza della struttura consegnata alla Scuola e delle nuove opportunità di sviluppo didattico che si dischiudono con i nuovi ambienti.

La Sindaca Piccoli ha descritto la consegna della nuova struttura come “un atto di resistenza” di un piccolo borgo nella lotta allo spopolamento, nonché un segnale di incoraggiamento ai giovani a restare nella propria realtà. La Scuola, ha ricordato la Sindaco, è un diritto garantito dalla Costituzione ed è il fondamento della stessa società civile.

Il Vice Presidente Ciervo ha ricordato il lavoro messo in campo dalla Provincia negli ultimi anni per l’edilizia scolastica in particolare a Sant’Agata de’ Goti ed ha annunciato ulteriori misure per nuovi sviluppi del Polo didattico della città. Il Presidente della Provincia Lombardi ha ricordato l’impegno della sua Amministrazione per garantire il diritto allo studio in ogni comunità delle aree interne, nella convinzione che la Scuola sia la trave portante della identità culturale di ogni comunità. Lombardi ha assicurato che la Provincia porterà a termine tutti i programmi approvati.