Benevento, domani sarà svelata la nuova maglia giallorossa Appuntamento alle 17,30 allo Store di via del Pomerio 43

Doomani pomeriggio alle 17,30 il Benevento presenterà la nuova maglia "home" della stagione 2026-27. Sarà utilizzato lo stesso procedimento delle due magliette, quella dei portieri e quella. azzurra che fungerà da maglia celebrativa, con il telo che coprirà la maglia giallorossa fino al momento in cui non sarà tirato via per scoprire quella che sarà il simbolo della nuova stagione in serie B. Ovvio che si tratta della tradizionale maglia a strisce verticali gialle e rosse, con un disegno ideato dalla Nike tutto nuovo e molto bello.

Ecco il testo del comunicato pubblicato dalla società giallorossa.

Domani alziamo il sipario.

È arrivato il momento di scoprire la nostra nuova pelle.

Un simbolo, una storia, un’identità da indossare con orgoglio.

Ci siamo. È tempo di tornare a vestire i nostri colori.

Vi aspettiamo allo Store, in via del Pomerio 43!