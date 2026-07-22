Trasporti, Errico: «La stazione AV Dugenta-Frasso sia collegata ad Afragola" "Realizzare Metropolitana Regionale Superficiale, recuperando i vecchi binari per rete aree interne"

Il collegamento tra la stazione dell’Alta Velocità di Dugenta-Frasso Telesino e la stazione AV di Napoli Afragola rappresenta “una priorità non più rinviabile”.

È la posizione espressa dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico nel corso del Consiglio regionale monotematico dedicato ai trasporti.

“Non possiamo consentire- ha dichiarato Errico- che un’infrastruttura strategica finanziata con miliardi di euro venga realizzata senza garantire un collegamento diretto con il principale hub ferroviario del Mezzogiorno. Sarebbe una scelta incomprensibile e fortemente penalizzante per il Sannio. Ho già interessato il Ministero delle Infrastrutture, ma ora è la Regione Campania che deve assumere una posizione chiara nei confronti di RFI affinché questo collegamento venga inserito tra le priorità”. Nel suo intervento il consigliere regionale ha inoltre avanzato una proposta di prospettiva legata allo sviluppo dell’Alta Velocità. “L’avanzamento della nuova linea comporterà inevitabilmente la progressiva dismissione di alcuni tracciati ferroviari storici. Non possiamo permettere che questo patrimonio infrastrutturale venga abbandonato”.

Da qui la proposta di realizzare una Metropolitana Regionale Superficiale, recuperando i vecchi binari per creare una moderna rete di collegamenti tra i comuni delle aree interne. “Sarebbe un progetto capace di coniugare mobilità sostenibile, sviluppo economico e coesione territoriale, offrendo nuove opportunità ai cittadini e contribuendo a contrastare l’isolamento del Sannio. È il momento di passare dagli annunci ai fatti, con impegni precisi, risorse certe e un cronoprogramma verificabile”.