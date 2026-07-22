Ordinanza per proteggere cani e gatti dal gran caldo: ecco i divieti Il provvedimento del Comune di Montesarchio: no ad animali su terrazze, balconi e cortili esposti

Un provvedimento per tutelare il benessere degli animali d'affezione durante il periodo estivo e, in particolare, in occasione delle ondate di calore. È quanto stabilito dal sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, con l'ordinanza sindacale n. 19 del 22 luglio 2026, adottata con effetto immediato e valida fino al 30 settembre 2026, salvo proroghe o modifiche legate all'evoluzione delle condizioni climatiche.

Il provvedimento nasce dalla necessità di prevenire i rischi legati alle elevate temperature, che possono provocare negli animali disidratazione, sofferenza, stress termico, colpi di calore e, nei casi più gravi, anche la morte. L'ordinanza richiama inoltre l'eccezionale ondata di calore in corso e l'invito rivolto dalla Regione Campania ai Comuni ad adottare misure urgenti per la tutela degli animali durante la stagione estiva.

L'ordinanza vieta di detenere, anche temporaneamente, cani, gatti e altri animali da compagnia su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti o altri spazi esterni quando siano esposti direttamente e in modo prolungato ai raggi solari, in assenza di adeguate zone d'ombra permanenti, di ventilazione naturale, di acqua fresca e pulita o della possibilità di accedere autonomamente a un ricovero idoneo e a un ambiente riparato dal calore.

I proprietari, detentori e custodi degli animali sono tenuti a garantire costantemente la disponibilità di acqua fresca e pulita, adeguate condizioni di ombreggiatura e riparo, condizioni ambientali compatibili con il benessere psicofisico dell'animale, nonché un'idonea custodia e sorveglianza. È inoltre vietato lasciare animali all'interno di veicoli parcheggiati, anche per brevi periodi, in condizioni tali da poter arrecare sofferenza o pericolo alla loro salute.

«In questi giorni di temperature particolarmente elevate – sottolinea il sindaco Carmelo Sandomenico – è nostro dovere prestare la massima attenzione anche alla tutela degli animali. Un animale non può essere lasciato esposto al sole, senza acqua o senza la possibilità di trovare riparo dal caldo. Si tratta di una questione di responsabilità, di rispetto e di civiltà».

Le violazioni delle disposizioni dell'ordinanza, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Il rispetto del provvedimento sarà vigilato dalle Forze di Polizia presenti sul territorio.

L'Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione alle condizioni degli animali durante le giornate più calde e ad adottare ogni comportamento utile a prevenire situazioni di sofferenza e pericolo.

