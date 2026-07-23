Notte delle Streghe, ecco tutti i vincitori del "Premio Janara" 2026 La cerimonia si svolgerà il 25 luglio in piazza Federico Torre

Cresce l’attesa per l’annuale appuntamento con il “Premio Janara”, uno degli eventi principali organizzati nell’ambito della “Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, che prende il via domani sera nel centro storico di Benevento. Il “Premio Janara” 2026 è giunto alla sua quinta edizione e vuole essere un riconoscimento che ogni anno viene assegnato a personalità di provato valore e prestigio che si distinguono con successo per originalità, professionalità, creatività, ingegno in vari ambiti, quali sociale, cultura, informazione, spettacolo, sport, management, imprenditoria, scienza, economia, istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale. La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà sabato prossimo (ore 20,30) in Piazza Federico Torre a Benevento e sarà condotta dal giornalista Antonio De Cristofaro.

Questo l‘elenco dei vincitori del “Premio Janara” 2026:

Antonio Paolo Ascierto (oncologo di fama internazionale); il duo sannita Jessica Cice e Gilda Di Brino (vincitore di “The Voice Generations” 2026, celebre talent show musicale di Antonella Clerici su Rai 1, con il team di Loredana Bertè); l’imprenditore sannita Filippo Liverini; la giovanissima cantante di Benevento Maria Rosaria Rondina (finalista a “The Voice Kids” 2026 su Rai 1); l’avv. Alessandro Verdicchio (alla memoria); Texi srl; Giovanni Forgione (alla memoria); Associazione “Io per Benevento”; Maria Scarinzi (Museo Janua) e Nunzio Raffio (Trofeo Shalom, 41 anni).