Notte delle Streghe, ecco tutti i vincitori del "Premio Janara" 2026

Cresce l’attesa per l’annuale appuntamento con il “Premio Janara”, uno degli eventi principali organizzati nell’ambito della “Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, che prende il via domani sera nel centro storico di Benevento. Il “Premio Janara” 2026 è giunto alla sua quinta edizione e vuole essere un riconoscimento che ogni anno viene assegnato a personalità di provato valore e prestigio che si distinguono con successo per originalità, professionalità, creatività, ingegno in vari ambiti, quali sociale, cultura, informazione, spettacolo, sport, management, imprenditoria, scienza, economia, istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale. La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà sabato prossimo (ore 20,30) in Piazza Federico Torre a Benevento e sarà condotta dal giornalista Antonio De Cristofaro.
Questo l‘elenco dei vincitori del “Premio Janara” 2026:
Antonio Paolo Ascierto (oncologo di fama internazionale); il duo sannita Jessica Cice e Gilda Di Brino (vincitore di “The Voice Generations” 2026, celebre talent show musicale di Antonella Clerici su Rai 1, con il team di Loredana Bertè); l’imprenditore sannita Filippo Liverini; la giovanissima cantante di Benevento Maria Rosaria Rondina (finalista a “The Voice Kids” 2026 su Rai 1); l’avv. Alessandro Verdicchio (alla memoria); Texi srl; Giovanni Forgione (alla memoria); Associazione “Io per Benevento”; Maria Scarinzi (Museo Janua) e Nunzio Raffio (Trofeo Shalom, 41 anni).