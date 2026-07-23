Bonus camini, Errico (FI): " Oltre 1.650 famiglie in attesa, ora tempi certi" La nota del consigliere in merito agli incentivi destinati alla sostituzione degli impianti

L'interrogazione presentata dal consigliere regionale di Forza Italia, On. Fernando Errico, in merito agli incentivi destinati alla sostituzione degli impianti termici a biomassa ha consentito di fare chiarezza sullo stato di attuazione della misura regionale, fornendo risposte attese ormai da centinaia di cittadini. Dalla risposta degli uffici della Direzione Generale Difesa del Suolo, Ecosistema e Sostenibilità emerge come, nonostante lo scorrimento della graduatoria abbia consentito il finanziamento di ulteriori 310 domande, sono ancora 1.651 le istanze in lista d'attesa. Per garantire il finanziamento di tutte le richieste ammissibili sarebbero necessari circa 8 milioni di euro. La stessa Regione riconosce, inoltre, che lo stanziamento aggiuntivo di 1,1 milioni di euro previsto nel bilancio 2026 non è sufficiente a coprire il fabbisogno residuo e conferma che la prosecuzione della misura è subordinata all'arrivo di ulteriori 25 milioni di euro, previsti nell'Accordo integrativo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“La mia interrogazione – dichiara l'On. Fernando Errico – è nata dall'esigenza di dare risposte concrete ai tanti cittadini rimasti esclusi dal finanziamento, pur avendo presentato regolarmente la domanda. Oggi abbiamo finalmente un quadro chiaro: esiste ancora una lunga lista d'attesa e le risorse necessarie per esaurirla non sono ancora disponibili. Accogliamo con favore l'impegno a reperire nuovi fondi e a pubblicare un nuovo bando, ma è indispensabile che vengano indicati tempi certi. Le famiglie che attendono il contributo hanno bisogno di certezze e non possono restare appese a procedure ancora da completare. Siamo fiduciosi – continua Errico - che possano arrivare anche gli ulteriori 25 milioni di euro previsti nell'Accordo integrativo, grazie al costante impegno del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che sta seguendo con grande attenzione le politiche di sostegno alla transizione energetica e all'efficientamento ambientale. Quelle risorse rappresenterebbero un passaggio decisivo per consentire lo scorrimento completo della graduatoria e dare una risposta concreta alle migliaia di famiglie ancora in attesa”. Conclude Fernando Errico: “Continuerò a seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda affinché le risorse vengano effettivamente trasferite, la graduatoria sia completamente esaurita e il nuovo bando possa essere pubblicato nel più breve tempo possibile, garantendo trasparenza, equità e pari opportunità a tutti i richiedenti”.