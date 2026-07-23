Benevento, partenza per la "Tournée" a Cascia Arrivo previsto all'Hotel La Corte le 18. Domani si comincia con i doppi allenamenti al Magrelli

Inizia la “Tournèe” del Benevento a Cascia. La squadra è partita dallo Stadio Vigorito dopo l'allenamento mattutino all'Imbriani, per portarsi al “Catering Messina” per consumare il pranzo. Poi, da via Avellino, il rinnovato pullman societario si mette in moto per portare la comitiva giallorossa nel paese caro a Santa Rita.

Il programma è già stilato. Intorno alle 18 è stimato l'arrivo all'Hotel La Corte a Cascia dove alloggeranno i giallorossi. Alle 20 la cena, poi in camera a riposare in vista domani di una dura giornata di allenamenti. Si inizia ovviamente con una doppia seduta e già sabato sarà il momento della prima amichevole in terra umbra: al Magrelli Active, il centro sportivo curato dalla stessa proprietà dell'Hotel, si disputerà l'amichevole contro la Roma Primavera fissata per le 17.

Sarà una "tournèe" impegnativa con 4 amichevoli nel giro di soli 9 giorni.