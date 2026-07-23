Non ha 14 anni, la palpeggia, la tocca, vuole che faccia altrettanto con lui Benevento. Inchiesta per volenza sessuale a carico di un 35enne, oggi la ragazza ascoltata in aula

Ha ribadito le accuse, incappando in alcune contraddizioni. Quelle che la difesa ritiene di aver colto nelle dichiarazioni rese questa mattina dinanzi al gip Maria Di Carlo da una 18enne. E' stata ascoltata in un incidente probatorio chiesto dal pm Carmine Pignatiello in una inchiesta dei carabinieri a carico di un 35enne di Montesarchio – per lui l'avvocato Ettore Marcarelli- indagato per violenza sessuale aggravata ai danni della ragazza che all'epoca dei fatti – tra 2019 e 2021- non aveva ancora 14 anni. Lui è un familiare della mamma, l'avrebbe indotta a compiere e subire atti sessuali.

Gli inquirenti segnalano, in particolare, due episodi: nel primo, risalente al novembre di 7 anni fa, l'allira 28enne, con la scusa di voler giocare ccon la minore, le avrebbe toccato il pettoe ele parti intime, infilando poi la sua mano nei pantaloni. A distanza di un anno, bloccandola tra un frigoriferi ed una tavolo, avrebbe iniziato a palpeggiarla, pretendendo poi che la ragazzina facesse altrettanto con lui.