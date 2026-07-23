Montesarchio, riconsegnata la scuola Aldo Moro dopo la ristrutturazione Effettuati lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili

«Una Scuola strutturalmente di qualità, che accompagna la qualità della didattica»: così ha commentato la Dirigente scolastica Rosa Tangredi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Montesarchio alla consegna formale da parte della Provincia alla comunità scolastica della ristrutturata e rinnovata struttura di Via Capone. Alla cerimonia erano presenti: il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico con la sua Amministrazione, il Corpo Docente e numerosi allievi del “Moro”, i tecnici del Settore Edilizia scolastica della Provincia. I lavori, costati oltre 3 milioni di Euro a valere sui fondi del Pnrr, realizzati dalla Impresa Co.ge.i srl su progetto esecutivo di SM Ingegneria e Cricorb srl, sono consistiti in opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili (Scuola e annessa palestra) di oltre 1.700 mq. realizzati circa trenta anni or sono dalla stessa Provincia.

La struttura principale si sviluppa su tre livelli orizzontali per un’altezza complessiva di 11.40 metri: e le opere di consolidamento hanno riguardato principalmente le travi di sostegno. L’impianto elettrico soddisfa le esigenze degli utenti grazie anche ad un impianto fotovoltaico: l’illuminazione interna sarà integrata nella controsoffittatura e realizzata con lampade led a risparmio energetico comandati da sensori combinati per presenza e luce naturale, in grado di modulare automaticamente il flusso delle sorgenti luminose. La struttura è stata resa conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. La palestra è stata adeguata agli standards di sicurezza sismica grazie a nuove travi ed ora è in grado di ospitare anche gare ufficiali di pallavolo. Al fine di promuovere ed incentivare la pratica dello sport in spazi aperti anche negli orari extra-scolastici è stato adeguato il campo da gioco mediante l’ampliamento ed il rifacimento della pavimentazione per le discipline sportive pallavolo, pallacanestro, calcetto, ginnastica. Sono inoltre state rinverdite le aiuole preesistenti con un impianto di irrigazione. La Dirigente Tangredi ha dichiarato nel suo discorso che l’”Aldo Moro” ha ora tutte le c arte in regola per ospitare e promuovere i numerosi indirizzi di studio che la Scuola si è data: «non siamo solo Istituto dei Servizi Alberghieri, ma anche Istituto Professionale e Tecnico; del resto in questa Scuola i diversi Corsi formativi si svolgono praticamente nell’arco dell’intera giornata».

Il Sindaco Sandomenico ha definito l’”Aldo Moro” «il fiore all’occhiello per la Città di Montesarchio e tutti i centri vicini per gli indirizzi di studi che offre e quale sede ottimale, dopo la ristrutturazione integrale, per accogliere ed ospitare gli studenti ed i docenti». Il Presidente Lombardi ha sottolineato nel suo intervento come siano stati di fatto conseguiti gli indirizzi della sua Amministrazione in materia di edilizia scolastica per garantire agli studenti e ai docenti Aule sicure, confortevoli ed adeguate al primario lavoro e agli scopi essenziali per la crescita della collettività che la Scuole rappresenta. «In questo Istituto si intercettano e si incrociano le vocazioni del territorio con le aspirazioni formative dei giovani, i veri proprietari della Scuola».