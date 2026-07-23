"L'annuncio del consigliere di minoranza Angelo Moretti che alle Provinciali voterà per la destra non toglie il sonno a nessuno e non sposta assolutamente gli equilibri. Tutti, a partire dal presidente Nino Lombardi, dormiranno serenamente stannotte, considerato che Moretti oggi parla a titolo personale o al massimo di un movimento come Civico 22 già sconfitto alle amministrative di Benevento e che ha dimezzato la sua presenza in Consiglio comunale, rispetto al dato già non esaltante di 5 anni fa", lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Noi di Centro. "A Moretti piuttosto facciamo gli auguri per questa evidente sterzata a destra. Voterà insieme alla Lega e ai meloniani, partiti che rappresentano il contrario del progressismo di natura cattolica che sbandiera e che evidentemente ora subordina ai suoi calcoli politico-elettorali. L'unico segnale politico che emerge da questa dichiarazione di voto è che Moretti guarda a destra e si riposiziona verso destra anche in vista degli appuntamenti elettorali (Amministrative e Politiche) del 2027: è un dato di fatto che Noi di Centro e tutti gli interlocutori della sinistra e del campo largo a Benevento devono registrare , traendone le ovvie conseguenze politiche, ossia che Moretti si pone al di fuori del perimetro progressista. Se Civico 22 va a destra così nettamente, auspichiamo che in vista degli appuntamenti elettorali del prossimo anno i partiti politici del centrosinistra ne prendano atto e assumano i provvedimenti conseguenti".
Benevento, Noi di Centro: "Voto di Moretti per Cataudo non toglie il sonno"
La nota dopo la decisione di Civico 22 di appoggiare Cataudo alle prossime elezioni provinciali
Benevento.