Benevento, Noi di Centro: "Voto di Moretti per Cataudo non toglie il sonno" La nota dopo la decisione di Civico 22 di appoggiare Cataudo alle prossime elezioni provinciali

"L'annuncio del consigliere di minoranza Angelo Moretti che alle Provinciali voterà per la destra non toglie il sonno a nessuno e non sposta assolutamente gli equilibri. Tutti, a partire dal presidente Nino Lombardi, dormiranno serenamente stannotte, considerato che Moretti oggi parla a titolo personale o al massimo di un movimento come Civico 22 già sconfitto alle amministrative di Benevento e che ha dimezzato la sua presenza in Consiglio comunale, rispetto al dato già non esaltante di 5 anni fa", lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Noi di Centro. "A Moretti piuttosto facciamo gli auguri per questa evidente sterzata a destra. Voterà insieme alla Lega e ai meloniani, partiti che rappresentano il contrario del progressismo di natura cattolica che sbandiera e che evidentemente ora subordina ai suoi calcoli politico-elettorali. L'unico segnale politico che emerge da questa dichiarazione di voto è che Moretti guarda a destra e si riposiziona verso destra anche in vista degli appuntamenti elettorali (Amministrative e Politiche) del 2027: è un dato di fatto che Noi di Centro e tutti gli interlocutori della sinistra e del campo largo a Benevento devono registrare , traendone le ovvie conseguenze politiche, ossia che Moretti si pone al di fuori del perimetro progressista. Se Civico 22 va a destra così nettamente, auspichiamo che in vista degli appuntamenti elettorali del prossimo anno i partiti politici del centrosinistra ne prendano atto e assumano i provvedimenti conseguenti".