Benevento, definizione agevolata tributi comunali: scadenza il 31 luglio L'assessore Razzano: "Invito tutti i contribuenti che hanno questo tipo di pendenza ad aderire"

L'assessore al Bilancio Giovanna Razzano rende noto che scade venerdì prossimo 31 luglio il termine per le domande di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali, risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi dall'Ente o dal concessionario pro tempore. "A differenza della rottamazione che riguarda accertamenti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il cui termine di scadenza delle istanze è fissato invece per il 15 settembre, per aderire a questa tipologia di definizione agevolata concernente accertamenti dei concessionari privati c'è tempo solo fino a venerdì 31 luglio. Invito tutti i contribuenti di Benevento che abbiamo questo tipo di pendenza fiscale, ad aderire. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento comunale ai fini della definzione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie: ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023 o accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023", conclude Razzano.