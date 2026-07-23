Benevento, 27 convocati per Cascia. All'ultimo momento forfait di Carfora

La società giallorossa ha diramato la lista dei giocatori partiti alla volta della Tournée in Umbria

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Benevento.  

Il Benevento ha diramato la lista dei convocati per la Tournèe di Cascia. Sono 27 i giocatori chiamati da Floro Flores e che parteciperanno a questi nove giorni in Umbria. Scontate le assenze dei lungodegenti Ricci e Simonetti, così come quelle di Celia e Del Gaudio, oltre che di Starita e Ferrara, che non hanno neanche preso parte a questa prima parte della preparazione. All'ultimo momento si è registrato il forfeit di Lorenzo Carfora, che non è partita per un problema fisico. Peccato per il ragazzo della cantera giallorossa, che non è certo fortunato, ma che rimane anche in odore di cessione. 

Ecco la lista dei convocati per Cascia divisa per ruoli

PORTIERI 
Esposito Manuel 
Rosa Gianmarco
Sylla Alioune 
Vannucchi Gianmarco 

DIFENSORI
Beruatto Pietro 
Caldirola Luca 
Pierozzi Edoardo 
Romano Raffaele 
Saio Pietro 
Scognamillo Stefano 
Sernicola Leonardo 
Viscardi Angelo 

CENTROCAMPISTI 
Kouan Christian 
Maita Mattia 
Mehic Dino 
Prisco Antonio 
Siatounis Antonis 
Talia Angelo 

ATTACCANTI
Battista Vincenzo 
Giugliano Marco 
Lamesta Davide 
Logan Gaspar 
Manconi Jacopo 
Mignani Guglielmo 
Salvemini Francesco 
Schimmenti Emanuele 
Tumminello Marco

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