Benevento, 27 convocati per Cascia. All'ultimo momento forfait di Carfora

Il Benevento ha diramato la lista dei convocati per la Tournèe di Cascia. Sono 27 i giocatori chiamati da Floro Flores e che parteciperanno a questi nove giorni in Umbria. Scontate le assenze dei lungodegenti Ricci e Simonetti, così come quelle di Celia e Del Gaudio, oltre che di Starita e Ferrara, che non hanno neanche preso parte a questa prima parte della preparazione. All'ultimo momento si è registrato il forfeit di Lorenzo Carfora, che non è partita per un problema fisico. Peccato per il ragazzo della cantera giallorossa, che non è certo fortunato, ma che rimane anche in odore di cessione.
Ecco la lista dei convocati per Cascia divisa per ruoli
PORTIERI
Esposito Manuel
Rosa Gianmarco
Sylla Alioune
Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
Beruatto Pietro
Caldirola Luca
Pierozzi Edoardo
Romano Raffaele
Saio Pietro
Scognamillo Stefano
Sernicola Leonardo
Viscardi Angelo
CENTROCAMPISTI
Kouan Christian
Maita Mattia
Mehic Dino
Prisco Antonio
Siatounis Antonis
Talia Angelo
ATTACCANTI
Battista Vincenzo
Giugliano Marco
Lamesta Davide
Logan Gaspar
Manconi Jacopo
Mignani Guglielmo
Salvemini Francesco
Schimmenti Emanuele
Tumminello Marco