Benevento, 27 convocati per Cascia. All'ultimo momento forfait di Carfora La società giallorossa ha diramato la lista dei giocatori partiti alla volta della Tournée in Umbria

Il Benevento ha diramato la lista dei convocati per la Tournèe di Cascia. Sono 27 i giocatori chiamati da Floro Flores e che parteciperanno a questi nove giorni in Umbria. Scontate le assenze dei lungodegenti Ricci e Simonetti, così come quelle di Celia e Del Gaudio, oltre che di Starita e Ferrara, che non hanno neanche preso parte a questa prima parte della preparazione. All'ultimo momento si è registrato il forfeit di Lorenzo Carfora, che non è partita per un problema fisico. Peccato per il ragazzo della cantera giallorossa, che non è certo fortunato, ma che rimane anche in odore di cessione.

Ecco la lista dei convocati per Cascia divisa per ruoli

PORTIERI

Esposito Manuel

Rosa Gianmarco

Sylla Alioune

Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

Beruatto Pietro

Caldirola Luca

Pierozzi Edoardo

Romano Raffaele

Saio Pietro

Scognamillo Stefano

Sernicola Leonardo

Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

Kouan Christian

Maita Mattia

Mehic Dino

Prisco Antonio

Siatounis Antonis

Talia Angelo

ATTACCANTI

Battista Vincenzo

Giugliano Marco

Lamesta Davide

Logan Gaspar

Manconi Jacopo

Mignani Guglielmo

Salvemini Francesco

Schimmenti Emanuele

Tumminello Marco