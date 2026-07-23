Galloppa: "Subito sfida impegnativa, il Benevento gioca bene" Il giovane tecnico del Modena presenta la sfida di esordio al Vigorito del 22 agosto

Benevento e Modena, destini che si incrociano dopo che proprio la sfida con gli emiliani aveva chiuso la parentesi della B al Vigorito. 13 maggio 2023, giallorossi con un piede in Lega Pro, ma ancora legati all'aritmetica: la squadra di Agostinelli va sotto per una rete di Diaw, ma poi rimonta prima con Camillo Ciano (stilettata da fuori di sinistro), poi con un gol del belga Foulon (controbalzo in area sotto la traversa). La strega chiude con una vittoria sulla squadra di Tesser al Vigorito, magra soddisfazione per una squadra che avrebbe dovuto puntare a ben altre posizioni. Poi il campionato termina con la solita sconfitta banale a Perugia (3-2) con un gol finale di Kouan, che finisce addirittura nei mirino della Procura sportiva (tocco lento di Leverbe e l'ivoriano segna a porta vuota).

Ma è sull'esordio di questa stagione che ora si parla e ci sono le dichiarazioni di Andrea Castellani, Direttore generale dei canarini “Siamo ambiziosi come la maggior parte delle squadre al via nel campionato. Accogliamo neopromosse con grande tradizioni e proprietà importanti, oltre a squadre che scendono dalla Serie A con progetti solidi. Credo che mai come quest’anno sia difficile fare pronostici”. Va più nello specifico dell'esordio con la strega Daniele Galloppa, il giovane tecnico canarino fresco di unos cudetto Primavera con la Fiorentina: “Sarà un avvio molto impegnativo – dice - ma siamo carichi e curiosi per il debutto: partiamo in un ambiente caldo come quello di Benevento, contro un avversario che propone un bel gioco. Cercheremo di farci trovare pronti in ogni sfida”.